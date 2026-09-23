Canada, OM : Derek Cornelius blessé et envoyé à l’hôpital

Mauvaise nouvelle pour Derek Cornelius (28 ans) et l’Olympique de Marseille. Alors qu’il se trouve avec la sélection du Canada pour disputer les matches amicaux face au Chili (27 septembre), au Pérou (3 octobre) et aux États-Unis (7 octobre), le défenseur phocéen a de fortes chances de ne participer à aucun de ces matches. Apparu à 4 reprises cette saison sous les ordres de Bruno Genesio (93 minutes en tout), Cornelius s’est blessé tout seul dans la zone « du bas du corps » selon sa sélection.

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Canada Soccer Men’s National Team defender Derek Cornelius sustained a non-contact lower body injury during training today in Toronto. Derek was transported to a local hospital, where he is receiving medical care and undergoing further assessment.



Canada Soccer’s medical staff… pic.twitter.com/tuXKCkOZtT — CANMNT (@CANMNT_Official) September 23, 2026

« Derek Cornelius, défenseur de l’équipe nationale masculine de Canada Soccer, a subi aujourd’hui une blessure au bas du corps, sans contact, lors d’un entraînement à Toronto. Derek a été transporté dans un hôpital local, où il reçoit des soins médicaux et fait l’objet d’examens complémentaires. Le personnel médical de Canada Soccer met tout en œuvre pour soutenir Derek et favoriser son rétablissement complet. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation en temps voulu », annonce la sélection canadienne sur ses réseaux sociaux. Reste à connaître sa durée d’indisponibilité. Un coup dur en prévision pour Genesio qui n’a que Aguerd et Egan-Riley en titulaires et Mëité sur le banc.