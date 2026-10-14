PSG : Ousmane Dembélé et Désiré Doué mettent Manchester City KO

Le Paris Saint-Germain peut être chahuté, mais le double champion d’Europe en titre reste une machine à tuer ses adversaires en contre. Ce soir, Manchester City est en train de l’apprendre à ses dépens en Ligue des Champions. Acculé devant son but, le PSG a fait la différence une première fois grâce à Désiré Doué.

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LE PSG MÈNE 2-0 À MANCHESTER CITY APRÈS 15 MINUTES 🤯 Deux actions de grande classe et un début de match fou, à vivre au sein du Multi-Live GRATUITEMENT et EN DIRECT sur l’app CANAL+ 🤩 La suite après cette publicité #MCIPSG | #UCL https://t.co/Yr3zQ0TUm5— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 14, 2026

Après une sortie de balle somptueuse, Fabian Ruiz a décalé Doué sur le côté gauche. L’ancien Rennais a ensuite repiqué dans l’axe avant de décocher une frappe fatale à Gianluigi Donnarumma (0-1, 13e). Moins de deux minutes plus tard, Doué s’est cette fois-ci mué en passeur décisif pour Dembélé, venu crucifier le portier des Cityzens de la tête (0-2, 15e).

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