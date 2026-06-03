Amical : Haïti écrase la Nouvelle-Zélande

Hier soir, Haïti avait rendez-vous à l’Inter Miami CF Stadium pour préparer son entrée en lice au Mondial. Et face à la Nouvelle-Zélande, la sélection haïtienne a écrasé son adversaire en amical (4-0). Dès l’entame, les hommes de Sébastien Migné ont haussé leur niveau de jeu et grâce à Ruben Providence, ils ont pu ouvrir le score (12e).

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Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Lenny Joseph, rentré en cours de jeu, ont clairement exprimé leur football. L’ancien joueur du FC Metz a ajouté un second but pour les siens (51e), avant que Frantzdy Pierrot (62e) et Markhus Lacroix (87e) punissent les Kiwis. Prochain rendez-vous face au Pérou.