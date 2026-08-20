Le chien d’Arsenal change de nom après le titre

Mikel Arteta a trouvé une manière originale de célébrer le titre de champion d’Angleterre remporté par Arsenal. Trois ans après avoir fait venir au centre d’entraînement un labrador chocolat baptisé « Win » (« gagner »), l’entraîneur espagnol a décidé de le renommer « Won » (« gagné »). Une référence directe au sacre des Gunners, qui ont décroché la Premier League pour la première fois depuis 22 ans.

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« Maintenant, on change : au lieu de “Win”, on dit “Won”. Et maintenant, on veut gagner à nouveau », a expliqué Arteta lors d’un entretien avec Men in Blazers. Le technicien avait accueilli le chien à London Colney en 2023 pour renforcer l’esprit familial au sein du club, tout en faisant de son nom un rappel permanent de l’objectif de victoire. Une méthode atypique qui a amusé les supporters, alors qu’Arsenal s’apprête désormais à défendre son titre.