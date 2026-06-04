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Amical : futur adversaire des Bleus, l’Irak accroche l’Espagne

Par Josué Cassé
1 min.
Dani Olmo avec Luis De La Fuente @Maxppp
Espagne 1-1 Irak

Alors que la Coupe du Monde approche à grands pas, l’Irak, futur adversaire des Bleus, jouait, ce jeudi soir, un match amical face à l’Espagne. Une rencontre que la Roja débutait de la meilleure des manières en ouvrant le score grâce à Ferran Torres (1-0, 16e). Dominateurs, les Espagnols étaient finalement rattrapés dans la foulée.

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Quelques minutes plus tard, l’Irak égalisait, en effet, et de quelle manière… Sur un centre-tir qui surprenait Joan Garcia, gardien remplaçant de la Roja, Merchas Doski inscrivait un but sublime. Accrochés à la pause, les hommes de Luis De la Fuente continuaient de pousser après la pause mais rien n’y faisait. Malgré une possession de balle largement en sa faveur, l’Espagne ne trouvait pas la faille. Score final : 1-1. Un résultat prometteur pour les Irakiens avant de retrouver les Bleus…

Pub. le - MAJ le
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