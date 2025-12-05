Coupe du Monde 2026 : le tirage au sort complet !

Après un interminable tirage ce vendredi soir, les spectateurs sont désormais fixés pour la prochaine Coupe du monde. Pour l’équipe de France, ce sera du lourd et probablement le groupe le plus relevé de ce tirage. Tirés au sort dans le groupe I, les Bleus devront se défaire du Sénégal et de la Norvège. Pour compléter ce groupe, la France devra aussi affronter le vainqueur des barrages de la voie 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq). Du très lourd donc pour la France qui avait eu l’habitude ces dernières années de tomber sur des groupes très abordables. Du côté des grosses têtes de ce tournoi, l’Espagne, championne d’Europe, s’en sort bien avec le Cap-Vert, l’Arabie saoudite et l’Uruguay.

L’Argentine, tenante du titre, a hérité d’un groupe gérable avec l’Algérie, la Jordanie et l’Autriche. Même son de cloche pour l’Allemagne avec Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur. L’Angleterre, elle, devra lutter avec la Croatie, le Ghana et le Panama dans un groupe qui aurait pu devenir le groupe de la mort. Pour le Maroc, sensation du Mondial au Qatar 2022, il y aura aussi du lourd avec un choc face au Brésil dans le groupe B. Avec eux, l’Écosse et la petite équipe d’Haïti qui tentera de créer l’exploit.

Groupe relevé pour les Bleus !

Du côté des pays organisateurs, le tirage a été plutôt très clément. Le Mexique s’en sort très bien en tombant avec l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et le vainqueur Europe de la voie D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie ou République d’Irlande). Le match d’ouverture sera donc entre le Mexique et l’Afrique du Sud, un remake de celui de 2010… en Afrique du Sud ! Pour le Canada, une situation similaire avec un groupe abordable composé de la Suisse, du Qatar et du vainqueur Europe de la voie A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine).

Enfin, les États-Unis défieront le Paraguay, l’Australie et le vainqueur Europe de la voie C (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo). Pour le reste, on peut aussi relever le Portugal qui hérite de la Colombie, de l’Ouzbékistan et du vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou République démocratique du Congo). Les Pays-Bas ont aussi eu un groupe passionnant avec la Tunisie, le Japon et le vainqueur Europe de la voie B. (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie). Les voisins belges devront, eux, se défaire de l’Egypte, de l’Iran et de la Nouvelle-Zelande. Ce qui semble clairement faisable surtout avec le fait que les meilleurs troisièmes se qualifient aussi en 16e de finale. Rendez-vous désormais l’été prochain pour le début des hostilités !

Le tirage au sort complet de la Coupe du Monde 2026

Groupe A

Mexique

Afrique du Sud

République de Corée

Barragiste Europe voie D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie ou République d’Irlande)

Groupe B

Canada

Barragiste Europe voie A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-et-Herzégovine)

Qatar

Suisse

Groupe C

Brésil

Maroc

Haïti

Écosse

Groupe D

États-Unis

Paraguay

Australie

Barragiste Europe voie C (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo)

Groupe E

Allemagne

Curaçao

Côte d’Ivoire

Équateur

Groupe F

Pays-Bas

Japon

Barragiste Europe voie B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie)

Tunisie

Groupe G

Belgique

Égypte

RI Iran

Nouvelle-Zélande

Groupe H

Espagne

Cap-Vert

Arabie saoudite

Uruguay

Groupe I

France

Sénégal

Vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq)

Norvège

Groupe J

Argentine

Algérie

Autriche

Jordanie

Groupe K

Portugal

Vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou République démocratique du Congo)

Ouzbékistan

Colombie

Groupe L

Angleterre

Croatie

Ghana

Panamá

Composition des chapeaux du tirage au sort

Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, RI Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie

Chapeau 3 : Norvège, Panamá, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud

Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, barragiste Europe voie A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-et-Herzégovine), barragiste Europe voie B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie), barragiste Europe voie C (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo), barragiste Europe voie D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie ou République d’Irlande), vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou République démocratique du Congo), vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq)