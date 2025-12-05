Menu Rechercher
Coupe du Monde 2026 : le tirage au sort complet !

Washington donnait ce vendredi le coup d’envoi réel du Mondial 2026 : un tirage inédit à 48 équipes qui redessine totalement la phase de groupes. Les Bleus sont désormais fixés et connaissent leurs futurs adversaires sur le sol américain.

Par Hanif Ben Berkane - Josué Cassé
9 min.

Après un interminable tirage ce vendredi soir, les spectateurs sont désormais fixés pour la prochaine Coupe du monde. Pour l’équipe de France, ce sera du lourd et probablement le groupe le plus relevé de ce tirage. Tirés au sort dans le groupe I, les Bleus devront se défaire du Sénégal et de la Norvège. Pour compléter ce groupe, la France devra aussi affronter le vainqueur des barrages de la voie 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq). Du très lourd donc pour la France qui avait eu l’habitude ces dernières années de tomber sur des groupes très abordables. Du côté des grosses têtes de ce tournoi, l’Espagne, championne d’Europe, s’en sort bien avec le Cap-Vert, l’Arabie saoudite et l’Uruguay.

L’Argentine, tenante du titre, a hérité d’un groupe gérable avec l’Algérie, la Jordanie et l’Autriche. Même son de cloche pour l’Allemagne avec Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur. L’Angleterre, elle, devra lutter avec la Croatie, le Ghana et le Panama dans un groupe qui aurait pu devenir le groupe de la mort. Pour le Maroc, sensation du Mondial au Qatar 2022, il y aura aussi du lourd avec un choc face au Brésil dans le groupe B. Avec eux, l’Écosse et la petite équipe d’Haïti qui tentera de créer l’exploit.

Groupe relevé pour les Bleus !

Du côté des pays organisateurs, le tirage a été plutôt très clément. Le Mexique s’en sort très bien en tombant avec l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et le vainqueur Europe de la voie D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie ou République d’Irlande). Le match d’ouverture sera donc entre le Mexique et l’Afrique du Sud, un remake de celui de 2010… en Afrique du Sud ! Pour le Canada, une situation similaire avec un groupe abordable composé de la Suisse, du Qatar et du vainqueur Europe de la voie A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine).

La France a-t-elle hérité du tirage le plus difficile ?
Enfin, les États-Unis défieront le Paraguay, l’Australie et le vainqueur Europe de la voie C (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo). Pour le reste, on peut aussi relever le Portugal qui hérite de la Colombie, de l’Ouzbékistan et du vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou République démocratique du Congo). Les Pays-Bas ont aussi eu un groupe passionnant avec la Tunisie, le Japon et le vainqueur Europe de la voie B. (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie). Les voisins belges devront, eux, se défaire de l’Egypte, de l’Iran et de la Nouvelle-Zelande. Ce qui semble clairement faisable surtout avec le fait que les meilleurs troisièmes se qualifient aussi en 16e de finale. Rendez-vous désormais l’été prochain pour le début des hostilités !

Le tirage au sort complet de la Coupe du Monde 2026

Groupe A

Mexique

Afrique du Sud

République de Corée

Barragiste Europe voie D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie ou République d’Irlande)

Groupe B

Canada

Barragiste Europe voie A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-et-Herzégovine)

Qatar

Suisse

Groupe C

Brésil

Maroc

Haïti

Écosse

Groupe D

États-Unis

Paraguay

Australie

Barragiste Europe voie C (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo)

Groupe E

Allemagne

Curaçao

Côte d’Ivoire

Équateur

Groupe F

Pays-Bas

Japon

Barragiste Europe voie B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie)

Tunisie

Groupe G

Belgique

Égypte

RI Iran

Nouvelle-Zélande

Groupe H

Espagne

Cap-Vert

Arabie saoudite

Uruguay

Groupe I

France

Sénégal

Vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq)

Norvège

Groupe J

Argentine

Algérie

Autriche

Jordanie

Groupe K

Portugal

Vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou République démocratique du Congo)

Ouzbékistan

Colombie

Groupe L

Angleterre

Croatie

Ghana

Panamá

Composition des chapeaux du tirage au sort

Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, RI Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie

Chapeau 3 : Norvège, Panamá, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud

Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, barragiste Europe voie A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-et-Herzégovine), barragiste Europe voie B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie), barragiste Europe voie C (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo), barragiste Europe voie D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie ou République d’Irlande), vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou République démocratique du Congo), vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq)

Le moment tant attendu arrive. Au Kennedy Center, on a désormais installé quatre saladiers avec douze boules chacun au centre de la scène. Les Bleus vont donc être fixés dans les minutes à venir… Le président américain Donald Trump, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le Premier ministre canadien Mark Carney vont prendre part à ce tirage.

La finale organisée au MetLife Stadium !

La finale de la Coupe du Monde de 2026 sera jouée au MetLife Stadium au New Jersey, le 19 juillet prochain. Après avoir accueilli la finale du Mondial des clubs mais également de nombreuses stars planétaires (Bruce Springsteen, Beyoncé, Ed Sheeran ou encore Taylor Swift), cette enceinte de 82 500 personnes viendra donc conclure en beauté le tournoi de la FIFA le plus inclusif de tous les temps.

MetLife Stadium

Hugo Lloris se veut méfiant

En direct de Los Angeles pour M6, Hugo Lloris a lui aussi évoqué le tirage au sort à venir. «L’équipe de France devra être à son niveau, c’est un favori et elle sera l’équipe à battre, on peut rajouter des nations africaines, des nations européennes, il n’y en a pas une précisément mais elles seront toutes prêtes à challenger la France», a précisé le champion du monde 2018.

L’Espagne a la faveur des pronostics

Selon les prédictions de l’outil statistique Opta, l’Espagne est la favorite des favoris, avec 17 % de chances de soulever la Coupe du Monde. La France se classe trois points derrière (14,1 %), devant l’Angleterre (11,8 %), l’Argentine tenante du titre (8,7 %) et l’Allemagne (7,1 %).

Mexico accueillera le match d’ouverture

Le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 se tiendra le 11 juin 2026 au Mexique. Il verra la sélection mexicaine lancer officiellement le Mondial américain au Stade Azteca de Mexico. Théâtre des succès de Pelé avec le Brésil en 1970 et de Diego Maradona avec l’Argentine en 1986, l’enceinte de la capitale mexicaine accueillera le match d’ouverture de ce Mondial 2026. Inauguré en 1966, le stade Azteca a une capacité de 83 000 places et est utilisé pour accueillir à la fois Club América et Cruz Azul en Liga MX ainsi que les rencontres à domicile de l’équipe nationale du Mexique. Pour rappel, pas moins de 16 stades ont été retenus par la FIFA, dans trois pays différents : les Etats-Unis (11 stades), le Mexique (3 stades) et le Canada (2 stades).

Le trophée de la FIFA arrive sur scène

Alors que le tirage débutera dans quelques minutes, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, championne du monde en titre, vient de déposer le trophée au centre de la scène…

