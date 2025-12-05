Menu Rechercher
Coupe du Monde 2026 : suivez le tirage au sort en direct

Washington donne ce vendredi le coup d’envoi réel du Mondial 2026 : un tirage inédit à 48 équipes qui redessine totalement la phase de groupes. Suivez en direct la cérémonie au Kennedy Center en présence de Donald Trump et de Didier Deschamps.

Par Josué Cassé
6 min.
Tirage au sort coupe du monde 2026 @Maxppp

Le tirage au sort complet de la Coupe du Monde 2026

Groupe A

Mexique

Afrique du Sud

République de Corée

Groupe B

Canada

Qatar

Suisse

Groupe C

Brésil

Maroc

Écosse

Groupe D

États-Unis

Paraguay

Australie

Groupe E

Allemagne

Côte d’Ivoire

Équateur

Groupe F

Pays-Bas

Japon

Tunisie

Groupe G

Belgique

Égypte

RI Iran

Groupe H

Espagne

Arabie saoudite

Uruguay

Groupe I

France

Sénégal

Norvège

Groupe J

Argentine

Algérie

Autriche

Groupe K

Portugal

Ouzbékistan

Colombie

Groupe L

Angleterre

Croatie

Panamá

Composition des chapeaux du tirage au sort

Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, RI Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie

Chapeau 3 : Norvège, Panamá, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud

Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, barragiste Europe voie A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-et-Herzégovine), barragiste Europe voie B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie), barragiste Europe voie C (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo), barragiste Europe voie D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie ou République d’Irlande), vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou République démocratique du Congo), vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq)

Le tirage va débuter dans quelques minutes…

Le moment tant attendu arrive. Au Kennedy Center, on a désormais installé quatre saladiers avec douze boules chacun au centre de la scène. Les Bleus vont donc être fixés dans les minutes à venir… Le président américain Donald Trump, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le Premier ministre canadien Mark Carney vont prendre part à ce tirage.

🇨🇦🇲🇽🇺🇸

La finale organisée au MetLife Stadium !

La finale de la Coupe du Monde de 2026 sera jouée au MetLife Stadium au New Jersey, le 19 juillet prochain. Après avoir accueilli la finale du Mondial des clubs mais également de nombreuses stars planétaires (Bruce Springsteen, Beyoncé, Ed Sheeran ou encore Taylor Swift), cette enceinte de 82 500 personnes viendra donc conclure en beauté le tournoi de la FIFA le plus inclusif de tous les temps.

MetLife Stadium

Hugo Lloris se veut méfiant

En direct de Los Angeles pour M6, Hugo Lloris a lui aussi évoqué le tirage au sort à venir. «L’équipe de France devra être à son niveau, c’est un favori et elle sera l’équipe à battre, on peut rajouter des nations africaines, des nations européennes, il n’y en a pas une précisément mais elles seront toutes prêtes à challenger la France», a précisé le champion du monde 2018.

L’Espagne a la faveur des pronostics

Selon les prédictions de l’outil statistique Opta, l’Espagne est la favorite des favoris, avec 17 % de chances de soulever la Coupe du Monde. La France se classe trois points derrière (14,1 %), devant l’Angleterre (11,8 %), l’Argentine tenante du titre (8,7 %) et l’Allemagne (7,1 %).

𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟔: Pre-Draw Predictions 📈

Ahead of the FIFA World Cup 2026 draw on Friday 5 December, the Opta supercomputer has produced it’s early predictions for this summer’s tournament in North America.

Here are the results.
Mexico accueillera le match d’ouverture

Le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 se tiendra le 11 juin 2026 au Mexique. Il verra la sélection mexicaine lancer officiellement le Mondial américain au Stade Azteca de Mexico. Théâtre des succès de Pelé avec le Brésil en 1970 et de Diego Maradona avec l’Argentine en 1986, l’enceinte de la capitale mexicaine accueillera le match d’ouverture de ce Mondial 2026. Inauguré en 1966, le stade Azteca a une capacité de 83 000 places et est utilisé pour accueillir à la fois Club América et Cruz Azul en Liga MX ainsi que les rencontres à domicile de l’équipe nationale du Mexique. Pour rappel, pas moins de 16 stades ont été retenus par la FIFA, dans trois pays différents : les Etats-Unis (11 stades), le Mexique (3 stades) et le Canada (2 stades).

Le trophée de la FIFA arrive sur scène

Alors que le tirage débutera dans quelques minutes, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, championne du monde en titre, vient de déposer le trophée au centre de la scène…

Lionel Scaloni and an old friend 🏆

