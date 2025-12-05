Coupe du Monde 2026 : suivez le tirage au sort en direct
Washington donne ce vendredi le coup d’envoi réel du Mondial 2026 : un tirage inédit à 48 équipes qui redessine totalement la phase de groupes. Suivez en direct la cérémonie au Kennedy Center en présence de Donald Trump et de Didier Deschamps.
Le tirage au sort complet de la Coupe du Monde 2026
Groupe A
Mexique
Afrique du Sud
République de Corée
Groupe B
Canada
Qatar
Suisse
Groupe C
Brésil
Maroc
Écosse
Groupe D
États-Unis
Paraguay
Australie
Groupe E
Allemagne
Côte d’Ivoire
Équateur
Groupe F
Pays-Bas
Japon
Tunisie
Groupe G
Belgique
Égypte
RI Iran
Groupe H
Espagne
Arabie saoudite
Uruguay
Groupe I
France
Sénégal
Norvège
Groupe J
Argentine
Algérie
Autriche
Groupe K
Portugal
Ouzbékistan
Colombie
Groupe L
Angleterre
Croatie
Panamá
Composition des chapeaux du tirage au sort
Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne
Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, RI Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie
Chapeau 3 : Norvège, Panamá, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud
Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, barragiste Europe voie A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-et-Herzégovine), barragiste Europe voie B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie), barragiste Europe voie C (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo), barragiste Europe voie D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie ou République d’Irlande), vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou République démocratique du Congo), vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq)
Le tirage va débuter dans quelques minutes…
Le moment tant attendu arrive. Au Kennedy Center, on a désormais installé quatre saladiers avec douze boules chacun au centre de la scène. Les Bleus vont donc être fixés dans les minutes à venir… Le président américain Donald Trump, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le Premier ministre canadien Mark Carney vont prendre part à ce tirage.
La finale organisée au MetLife Stadium !
La finale de la Coupe du Monde de 2026 sera jouée au MetLife Stadium au New Jersey, le 19 juillet prochain. Après avoir accueilli la finale du Mondial des clubs mais également de nombreuses stars planétaires (Bruce Springsteen, Beyoncé, Ed Sheeran ou encore Taylor Swift), cette enceinte de 82 500 personnes viendra donc conclure en beauté le tournoi de la FIFA le plus inclusif de tous les temps.
Hugo Lloris se veut méfiant
En direct de Los Angeles pour M6, Hugo Lloris a lui aussi évoqué le tirage au sort à venir. «L’équipe de France devra être à son niveau, c’est un favori et elle sera l’équipe à battre, on peut rajouter des nations africaines, des nations européennes, il n’y en a pas une précisément mais elles seront toutes prêtes à challenger la France», a précisé le champion du monde 2018.
L’Espagne a la faveur des pronostics
Selon les prédictions de l’outil statistique Opta, l’Espagne est la favorite des favoris, avec 17 % de chances de soulever la Coupe du Monde. La France se classe trois points derrière (14,1 %), devant l’Angleterre (11,8 %), l’Argentine tenante du titre (8,7 %) et l’Allemagne (7,1 %).
Mexico accueillera le match d’ouverture
Le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 se tiendra le 11 juin 2026 au Mexique. Il verra la sélection mexicaine lancer officiellement le Mondial américain au Stade Azteca de Mexico. Théâtre des succès de Pelé avec le Brésil en 1970 et de Diego Maradona avec l’Argentine en 1986, l’enceinte de la capitale mexicaine accueillera le match d’ouverture de ce Mondial 2026. Inauguré en 1966, le stade Azteca a une capacité de 83 000 places et est utilisé pour accueillir à la fois Club América et Cruz Azul en Liga MX ainsi que les rencontres à domicile de l’équipe nationale du Mexique. Pour rappel, pas moins de 16 stades ont été retenus par la FIFA, dans trois pays différents : les Etats-Unis (11 stades), le Mexique (3 stades) et le Canada (2 stades).
Le trophée de la FIFA arrive sur scène
Alors que le tirage débutera dans quelques minutes, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, championne du monde en titre, vient de déposer le trophée au centre de la scène…
