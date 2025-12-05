Coupe du Monde 2026 : suivez le tirage au sort en direct

Le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 se tiendra le 11 juin 2026 au Mexique. Il verra la sélection mexicaine lancer officiellement le Mondial américain au Stade Azteca de Mexico. Théâtre des succès de Pelé avec le Brésil en 1970 et de Diego Maradona avec l’Argentine en 1986, l’enceinte de la capitale mexicaine accueillera le match d’ouverture de ce Mondial 2026. Inauguré en 1966, le stade Azteca a une capacité de 83 000 places et est utilisé pour accueillir à la fois Club América et Cruz Azul en Liga MX ainsi que les rencontres à domicile de l’équipe nationale du Mexique. Pour rappel, pas moins de 16 stades ont été retenus par la FIFA, dans trois pays différents : les Etats-Unis (11 stades), le Mexique (3 stades) et le Canada (2 stades).