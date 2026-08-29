Levante : l’incroyable lob du Français Enzo Bardeli contre le Real Betis

Enzo Bardeli (25 ans) n’a pas tardé à se faire remarquer en Liga. Arrivé cet été à Levante en provenance de Dunkerque, le milieu français de 25 ans a été l’un des grands artisans de la spectaculaire victoire contre le Real Betis (5-2), lors de la 3e journée. Juste avant la pause, il a profité d’une mauvaise passe adverse pour récupérer le ballon à 35 mètres et surprendre Álvaro Valles d’un superbe lob (45e+2). Un premier coup d’éclat dans l’Élite espagnole pour le Français, qui a retrouvé Luis Castro, son ancien entraîneur à Dunkerque.

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🤩 | QUELLE INSPIRATION d’Enzo Bardeli, le lob est PARFAIT ! 🇫🇷



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Et Bardeli ne s’est pas arrêté là puisqu’il a également délivré une passe décisive sur corner à Roger Brugué pour le troisième but de Levante (56e). Le club valencien a ensuite déroulé pour s’offrir une victoire de prestige face au Betis, cinquième de Liga la saison dernière et qualifié pour la Ligue des Champions. Une performance qui confirme les débuts très prometteurs de Bardeli en Espagne.