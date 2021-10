FC Barcelone : ça bloque pour la prolongation de Sergi Roberto

Alors que la prolongation semblait se profiler ces dernières semaines, les négociations entre le FC Barcelone et Sergi Roberto seraient interrompues. À en croire la Cadena Cope, la direction blaugrana aurait arrêté les discussions avec l'entourage de l'international espagnol (10 sélections, 1 but), dont le contrat est valable jusqu'en juin 2022. De plus, aucune nouvelle rencontre ne serait prévue entre les deux parties.

Pourtant, ce renouvellement de contrat était prévu par Joan Laporta pour baisser son salaire et la masse salariale du club. Il est le seul vice-capitaine à ne pas avoir trouvé d'accord avec le board, après les réductions de salaires de Sergio Busquets, Gerard Piqué et Jordi Alba. Contacté par Mundo Deportivo, l'agent du joueur de 29 ans confirme que «tout est au point mort», mais ajoute également «qu'à tout moment, cela pourrait se mettre en route».