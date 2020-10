Algérie : les vérités de Belmadi sur les cas Aouar, Cherki, Gouiri et Aït-Nouri

Ce soir, l’équipe de France affronte l’Ukraine (match à suivre en live commenté sur notre site). Une rencontre à laquelle participera peut-être le Lyonnais Houssem Aouar. Déjà appelé par Didier Deschamps, le milieu de terrain a souvent joué de malchance à l’heure d’honorer sa première cape chez les A. Sauf incident, le Gone devrait donc prochainement faire ses grands débuts sous la tunique tricolore. Et s’il participe à un match officiel (les amicaux ne comptent pas), l’Algérie n’aura plus aucune chance de pouvoir l’appeler. Mais ce mercredi, le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi a confié qu’Aouar a toujours privilégié le maillot bleu, et ce, malgré tous ses efforts. Il a également ajouté que d’autres joueurs sélectionnantes tels qu’Amine Gouiri, Rayan Cherki et Rayan Aït-Nouri n’ont pas entrepris des démarches en faveur des Fennecs.

La suite après cette publicité

« Sur le dossier Aouar j'étais clair, j'ai expliqué, le travail a été fait. Les gens ne comprennent pas que nous avons tout fait mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Quand un joueur intéresse le sélectionneur, c'est lui qui le sélectionne, il n'y a pas de nouvelle stratégie. Il y'a deux étapes, aller voir le joueur, puis sélectionner. On envoie pas une convocation sans changement de nationalité sportive. Pour ramener Gouiri, Ait Nouri ou Cherki, il faut qu'ils prennent une feuille et aillent changer de nationalité sportive. Personne ne l'a fait. Si Aouar avait décidé de changer de nationalité sportive, je l'aurai mis sur ma tête. Avant que vous ne citiez son nom, j'ai ramené Benlamri et Belaili et personne n'en avait parlé. Ces jeunes comme Aouar adorent les réseaux sociaux, ce qu'on dit sur eux. Je sais qu'il va venir voir ce que je dis sur lui. J'ai travaillé en silence sur le dossier, pour ne pas le mettre en difficulté. Aouar avait tranché depuis très longtemps mais je n'allais pas le crier sur tous les toits, parce que ces joueurs ont des familles, on va pas les mettre en difficulté », a-t-il déclaré dans des propos relayés par DZ Foot.

#TeamDZ Belmadi "Aouar avait tranché depuis très longtemps mais je n'allais pas le crier sur tous les toits, parceque ces joueurs ont des familles, on va pas les mettre en difficulté " — DZfoot (@DZfoot) October 7, 2020