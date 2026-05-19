Brésil : Neymar a dû accepter plusieurs grosses conditions pour être appelé !

Il sera là. Neymar a bien été convoqué par Carlo Ancelotti pour ce Mondial 2026 en terres américaines. Le dernier pour la vedette de Santos. Un choix très fort de l’Italien - sûrement avec des enjeux politiques derrière - mais qui a ravi beaucoup de monde… tout comme il a aussi été critiqué. Une décision qui divise donc, surtout que d’autres joueurs comme João Pedro (Chelsea) n’ont pas été retenus alors que leur CV récent est meilleur que celui de l’ancien du Barça et du PSG.

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« On a suivi l’évolution de Neymar durant toute l’année, on a vu qu’il a joué, qu’il s’est amélioré en termes de condition physique. Ce sera un joueur important durant cette Coupe du Monde, il aura les mêmes obligations que les 25 autres », confiait Carlo Ancelotti lors de sa conférence de presse hier soir. Et comme le révèle le média brésilien Globo, Neymar a tout de même dû accepter certaines conditions pour revenir.

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Neymar a accepté un rôle mineur

Lors d’une réunion avec Carlo Ancelotti et Rodrigo Caetano, directeur technique de la sélection brésilienne, plusieurs conditions ont ainsi été fixées au numéro 10 de Santos. D’abord, il ne sera pas titulaire. L’Italien a laissé entendre lors de son apparition médiatique que Neymar ne bénéficierait d’aucun privilège, expliquant que chacun aurait sa chance d’être titulaire et que tout le monde partait sur un pied d’égalité. Mais en privé, il a été plus incisif. Il a confié au joueur qu’il avait déjà un onze type dans lequel il n’est pas présent. Il ne sera également pas nommé capitaine de l’équipe malgré son expérience et le fait qu’il soit très apprécié par le reste des joueurs.

Ancelotti a-t-il eu raison de convoquer Neymar pour la Coupe du Monde 2026 ? OUI, c'est le génie absolu de la Seleção, le Brésil a besoin de lui pour gagner NON, c'est un choix purement marketing, il a pris la place de joueurs plus méritants MITIGÉ, tout dépend s'il accepte un rôle de remplaçant de luxe Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Un statut de remplaçant et un certain déclassement que Neymar a dû accepter, sous peine de ne pas être appelé. Ce n’est pas tout puisque la CBF et le staff de la Canarinha souhaitent aussi qu’il soit plus discret en dehors des terrains. Certaines mesures de comportement - elles ne sont pas dévoilées - ont été mises en place pour lui, et on lui a aussi demandé d’être moins actif sur les réseaux sociaux pendant la compétition. Des directives acceptées par la star de Santos, qui a affirmé à ses interlocuteurs qu’il n’aurait aucun problème à se plier à ces nouvelles règles, lui qui était prêt à tout pour disputer son dernier Mondial avec son pays. Rendez-vous cet été !