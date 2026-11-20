L’Angleterre a été sanctionnée par l’UEFA après les chants discriminatoires entonnés par certains de ses supporters lors de la victoire face à l’Espagne (3-2) en Ligue des Nations. La Fédération anglaise de football (FA) a écopé d’une amende de 15 000 euros, accompagnée d’une interdiction de vendre des billets à ses supporters pour un match à l’extérieur, assortie d’un sursis de deux ans. Selon les informations de la BBC, les chants visés par cette procédure étaient notamment de nature anticatholique et anti-irlandaise. L’instance européenne a retenu des comportements qualifiés de « racistes et/ou discriminatoires » pour justifier sa décision. Si de nouveaux incidents similaires venaient à se produire au cours des deux prochaines années, la sanction avec sursis pourrait être appliquée, privant ainsi les Three Lions de leurs supporters lors d’un déplacement officiel.

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La Fédération anglaise a fermement condamné ces comportements et annoncé sa volonté d’identifier les responsables. « Nous ne tolérerons pas ces chants inacceptables et profondément offensants », a déclaré un porte-parole de la FA, précisant que l’organisation travaillerait avec les forces de l’ordre présentes lors des rencontres de la sélection pour prendre les mesures nécessaires. Les incidents se sont produits au stade Metropolitano de Madrid, où certains supporters anglais avaient entonné des chants visant le pape et l’Armée républicaine irlandaise (IRA). Sur le terrain, les hommes de Thomas Tuchel avaient pourtant réalisé une performance importante en s’imposant 3-2 face à la Roja, mettant fin à une série de 43 rencontres sans défaite pour les Espagnols. Ce succès avait également permis à l’Angleterre de terminer en tête de son groupe de Ligue A en Ligue des Nations.