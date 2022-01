PSG : ouverture d'une Academy au Pays de Galles

Le Paris Saint-Germain continue son développement dans le but de devenir l'un des plus grands clubs du monde. Cela passe évidemment par le terrain et le recrutement de grands joueurs, mais également par la formation et le repérage de jeunes joueurs du monde entier. Dans ce sens, le PSG a ouvert de nombreuses académies à travers le monde afin de développer une identité mondiale du club et de dénicher et former les nouveaux talents de demain.

Présent déjà dans quelques pays (Brésil, Maroc, USA, Canada, Portugal, Liban...), le club de la capitale a annoncé officiellement l'ouverture de la PSG Academy Caerphilly, la première aux Pays de Galles. En continuant à développer ainsi l'image du club à travers le monde, le PSG montre que son ambition reste inchangée malgré les années qui défilent.