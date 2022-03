Guerre en Ukraine : le propriétaire russe du Vitesse Arnhem vend ses parts du club

À l’instar de Roman Abramovich à Chelsea, le propriétaire du Vitesse Arnhem Valeri Oyf a également décidé de vendre ses parts dans le club à cause de l’invasion russe en Ukraine, c'est ce qu'a annoncé vendredi le club hollandais dans un communiqué. L’oligarque russe quitte également le conseil de surveillance du club.

« Cela me fait beaucoup de peine de dire au revoir à Vitesse, mais dans la situation actuelle, je prends cette décision difficile dans l’intérêt du club, des employés, des supporters, des sponsors et des autres parties prenantes. Je me suis toujours senti très impliqué dans le club et j’ai apprécié les belles performances » a indiqué Oyf dans le communiqué officiel du club. Le Vitesse qui affrontera l'AS Roma jeudi en 8e de finale retour de Ligue Europa Conférence est actuellement 6e d'Eredivisie.