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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le classement des passeurs

Par Matthieu Margueritte
Michael Olise @Maxppp

Le huitième de finale entre le Portugal et l’Espagne n’y a rien changé. Leader du classement des meilleurs passeurs de cette Coupe du Monde 2026, avec 5 offrandes, Michael Olise reste sur son trône en attendant les deux derniers huitièmes de finale.

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Le classement des passeurs
#1 Flag France Michael Olise 5 #2 Flag Brésil Bruno Guimarães 4 #3 Flag Maroc Brahim Díaz 4 #4 Flag Mexique Roberto Alvarado 3 #5 Flag Norvège Andreas Schjelderup 3 Voir le classement complet

Le Français devance toujours le Marocain Brahim Diaz et le Brésilien Bruno Guimarães (4 passes), même si ce dernier ne remontera plus au classement, le Brésil étant éliminé.

Pub. le - MAJ le
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