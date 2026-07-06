Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : le classement des passeurs
@Maxppp
Le huitième de finale entre le Portugal et l’Espagne n’y a rien changé. Leader du classement des meilleurs passeurs de cette Coupe du Monde 2026, avec 5 offrandes, Michael Olise reste sur son trône en attendant les deux derniers huitièmes de finale.
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Le classement des passeurs
Le Français devance toujours le Marocain Brahim Diaz et le Brésilien Bruno Guimarães (4 passes), même si ce dernier ne remontera plus au classement, le Brésil étant éliminé.
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