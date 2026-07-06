Coupe du Monde 2026 : le classement des passeurs

Le huitième de finale entre le Portugal et l’Espagne n’y a rien changé. Leader du classement des meilleurs passeurs de cette Coupe du Monde 2026, avec 5 offrandes, Michael Olise reste sur son trône en attendant les deux derniers huitièmes de finale.

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Le Français devance toujours le Marocain Brahim Diaz et le Brésilien Bruno Guimarães (4 passes), même si ce dernier ne remontera plus au classement, le Brésil étant éliminé.