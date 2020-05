Serie A : les clubs votent à l'unanimité pour une reprise de la saison

«Mon sens des responsabilités m'amène à avoir un plan B, C, D. Mais si cela doit rimer avec 'c'est fini', je peux dire que tant que je serai président de la FIGC, je ne signerai jamais pour l'arrêt des championnats, car ce serait la mort du football italien.» Depuis plusieurs semaines, le président de la Fédération italienne de football (FIGC) est très clair : il veut à tout prix reprendre la saison. Le dirigeant italien a envoyé le même message mercredi, ajoutant que «le système perdrait 700/800 millions d'euros» en cas d'arrêt définitif.

Le lendemain, en France, la Ligue de Football Professionnel a elle décidé de suspendre définitivement cet exercice 2019-2020, et a donc utilisé un système de quotients pour désigner les champions de Ligue 1 et Ligue 2, mais également les clubs qui évolueront sur la scène européenne la saison prochaine et ceux qui montent ou descendent. Mais de l'autre côté des Alpes, on semble encore bien loin de ce scénario. Une assemblée de la Ligue avait donc lieu ce vendredi pour se pencher sur la suite de la saison. Et comme l'expliquent les médias italiens, tels que La Gazzetta dello Sport ou le Corriere dello Sport, les présidents des clubs de Serie A sont «unanimes» et souhaitent reprendre la saison.

Une reprise possible le 9 ou 10 juin ?

Même si jeudi, le gouvernement italien a expliqué qu'il était possible qu'il mette lui-même fin à cette saison, les formations veulent, elles, reprendre et un protocole de reprise aurait été au cœur des discussions ce jour. Les membres de l'assemblée auraient tout simplement échangé sur les mesures sanitaires à prendre, comme pour les déplacements des équipes, mais également sur la question des droits TV. Et sur ce dernier point, l'arrêt des paiements ne serait pour le moment pas d'actualité tandis que dans l'Hexagone, Canal + et BeIn Sports s'apprêtent à ne pas verser le montant restant, environ 243M€.

Et dans le meilleur des mondes, les clubs aimeraient reprendre, un peu comme en Premier League, début juin, vers le 9 ou le 10. Les demi-finales de la Coupe d'Italie pourraient alors être disputées avant les quinze journées de championnats restantes et bien évidemment la finale de coupe. Et comme le précise Le Corriere dello Sport, quatre «récupérations» pourraient aussi être incluses dans ce nouveau calendrier. Mais en attendant, il va falloir attendre les dernières mises à jour des autorités sanitaires nationales et du gouvernement.