PSG : Luis Enrique donne déjà rendez-vous à Liverpool

Une longue et intense période débute dès dimanche soir pour le Paris Saint-Germain. En effet, les troupes de Luis Enrique, qui ont largement validé leur billet pour les 8es de finale de la Ligue des Champions face au Stade Brestois (0-3 puis 7-0) en barrages, se déplacent sur la pelouse du Groupama Stadium ce week-end pour affronter l’Olympique Lyonnais, dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1. La première affiche dorée d’une liste interminable qui attend les Parisiens puisqu’ils disputeront ensuite leur quart de finale de la Coupe de France face au Stade Briochin, avant d’enchaîner par un duel alléchant contre Lille, un double confrontation face à Liverpool, un match piège contre le Stade Rennais et enfin le Classique face à l’Olympique de Marseille au Parc des Princes. En moins d’un mois, le PSG va donc jouer sa survie en Coupe de France et en Ligue des Champions, tout en manœuvrant un calendrier en championnat loin d’être simple. Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille du match face aux Gones, l’entraîneur Luis Enrique n’a pas mâché ses mots.

Il est évident que la gestion du calendrier va être fondamental pour Luis Enrique et ses troupes : «mon objectif est de les maintenir tous préparer et sous pression en tant qu’entraîneur. En ce moment, depuis le mois de janvier, nous jouons presque tous les 3 ou 4 jours, je suis convaincu pour faire face à ce type de compétition. Il faut un effectif et une équipe d’union et de force collective. Et ensuite, on doit gérer les temps de jeu. Ce n’est pas évident, mais ne pas dépendre d’un ou deux joueurs, c’est quelque chose de positif», a déclaré l’entraîneur espagnol avant d’être questionné sur le tirage au sort de la Ligue des Champions et de Liverpool, futur adversaire des Parisiens en 8es de finale de la compétition : «je pense qu’on va affronter l’un des meilleurs Liverpool de ces dernières saisons. Ce sera un 8e de très grand niveau et l’un des plus intéressants». Des mots en guise d’introduction qui ont largement été complétés et détaillés par le coach espagnol.

Luis Enrique s’attend à une affiche folle !

Hasard du calendrier, le LOSC, qui affrontera le Borussia Dortmund en 8e de finale, est censé jouer contre le PSG en championnat quelques jours plus tôt. Le club lillois a demandé le report de cette journée pour faciliter la récupération des deux équipes. En attente d’une réponse de la LFP, le PSG se prépare au mieux pour affronter Liverpool, une équipe qui carbure efficacement depuis le début de saison. Mais tout cela n’effraie pas Luis Enrique : «en ce qui concerne les dates, c’est la direction sportive et le club qui s’en chargent et qui trouvent les meilleures options. Il y a des intérêts qui peuvent être communs ou différents. C’est difficile de trouver un accord quand les intérêts sont divergents, mais il faudrait pouvoir arriver à ces matchs avec davantage de jours de repos. On est préparé pour être compétitif. On a joué 10 matchs de Ligue des Champions et eux 8, si tu vois le profil des statistiques en attaque et en défense, nous sommes des équipes très similaires. Nous sommes toutes les deux dans le pourcentage le plus élevé. Cela va être une double confrontation avec deux équipes égales. Les deux équipes sont aussi différentes. On s’approche du but de façon différente. Liverpool a montré qu’ils jouaient à un très haut niveau et de la même façon, nous aussi, pour tout ce qu’on mérite, on a gagné notre place. C’est du 50/50».

Quant au tirage au sort, Luis Enrique précise que, même s’il ne l’a pas regardé en direct, la double confrontation face aux Reds aura un parfum de finale avant l’heure et qu’une grosse affiche dorée comme celle-ci peut avoir un impact positif sur la cohésion du groupe et le niveau de son équipe : «je n’ai pas vu le petit papier car je prenais un cappuccino avec ma femme et Rafel Pol. Je n’étais pas en train de regarder le tirage au sort. Je suis ravi, les deux équipes sont de très haut niveau. Cette double confrontation sera extrêmement attrayante, l’une des plus intéressantes que l’on puisse avoir. Ce sera forcément intéressant. Tout cela est très excitant, cette compétition commence à nous donner des choses très excitantes à voir. Depuis la phase de ligue que nous avons dû jouer contre des équipes de très haut niveau, on a pu le voir avec City Real Madrid qui aurait pu être une finale. Il y a des matchs importants qui peuvent arriver à n’importe quelle phase de la compétition. Je ne sais pas si c’est une chose bien ou mal». En tout cas, avant de penser aux troupes d’Arne Slot, le PSG devra se défaire du piège lyonnais dimanche soir au Groupama Stadium…

