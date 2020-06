OL : Sylvinho s'exprime sur l'arrêt de la Ligue 1

Nommé entraîneur de l'Olympique Lyonnais l'été dernier à la demande du directeur sportif, Juninho, Sylvinho n'a pas fait long feu sur le banc du club rhodanien. Le technicien brésilien a en effet été licencié le 7 octobre après seulement 11 matches dirigés (3 victoires, 4 nuls et 4 défaites) alors que l'OL pointait à la 14e place de Ligue 1. Depuis ? Rudi Garcia est arrivé, Lyon a battu la Juventus en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, et la crise du coronavirus a mis un terme à l'exercice 2019-2020 de football en France, ce qui a laissé les Gones à la 7e position et donc potentiellement sans Coupe d'Europe, au grand désarroi du président, Jean-Michel Aulas, qui se démène sur tous les fronts pour inverser la tendance.

De passage à l'antenne de Sky Sport Italia, l'entraîneur de 46 ans n'a pas vraiment soutenu son ancien patron face à cette situation délicate créée par l'arrêt total de la saison en France : «je peux imaginer qu'il n'est pas facile de faire certains choix. Nous vivons une situation difficile, et ceux qui doivent prendre des décisions en ont pris une, même si dans d'autres pays, comme l'Allemagne, ils ont recommencé (la Bundesliga a repris le 16 mai, ndlr). La Ligue 1 est de toute façon terminée, et il n'y a rien à dire». Une chose est sûre, le point de vue de Jean-Michel Aulas et de Sylvinho est loin d'être le même à ce sujet.