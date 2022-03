L'ex-international ukrainien Yaroslav Rakitskiy quitte le Zenit

Nouveau départ dans le championnat russe suite à la guerre qui oppose le pays des Tsars à l'Ukraine. Après Daniel Farke à Krasnodar, c'est au tour d'un joueur de quitter le Zenit Saint-Petersbourg. Le défenseur central ukrainien de 32 ans Yaroslav Rakitskiy vient de résilier son contrat avec le leader du championnat. Une demande accepter par le Zenit qui l'a remercié dans un communiqué : «nous souhaitons sincèrement le bien-être à la famille et aux amis de Yaroslav Rakitskiy et, bien sûr, nous espérons vous voir sur les terrains de football.»

2 марта по просьбе Ярослава Ракицкого досрочно прекращено действие контракта с ним.



Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях.



Подробности: https://t.co/ZfSDtiMQoI pic.twitter.com/5vCuw92adP — ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 2, 2022

Détenteur de trois sacres de champion de Russie (2019, 2020 et 2021) avec le Zenit, Yaroslav Rakitskiy était arrivé fin janvier 2019 en provenance du Shakhtar Donetsk. Il compte 7 buts et 11 offrandes en 108 avec la formation russe. Depuis son arrivée en Russie, Yaroslav Rakitskiy avait perdu son statut d'international ukrainien (54 capes, 4 buts) et n'a plus évolué avec la Zbirna depuis octobre 2018.