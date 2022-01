JT Foot Mercato : le Barça sans dessus dessous

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo prêt à rejoindre le FC Barcelone ?

Information surprenante provenant du journal Sport ce lundi. Le média révèle la possibilité de voir Cristiano Ronaldo porter le maillot du FC Barcelone. Les relations entre Jorge Mendes l'agent du joueur, Joan Laporta et Mateu Alemany, seraient mêmes excellentes ! Le Portugais n'étant pas a son aise chez les Red Devils. Pour rappel, Ronaldo était tout proche de signer pour Manchester City l'été dernier, avant de rejoindre United. La suite nous dira s'il est véritablement capable de trahir l'un de ses anciens clubs. Mais une arrivée de CR7 au FC Barcelone n'est donc pas impossible.

Samuel Umtiti prolonge finalement au Barça

Toujours chez les Blaugrana, l'histoire continue entre Samuel Umtiti et le Barça puisque le défenseur Français a prolongé au club jusqu'en 2026. Trois années supplémentaires donc, un retournement de situation puisque cela fait de nombreux mois que Barcelone tente de se séparer de leur numéro 23. C'est avec un salaire réduit qu'Umtiti continue l'aventure en Espagne, ce qui a notamment permis au club d'inscrire officiellement sa recrue hivernale Ferran Torres.

Les Blaugrana recallés par Bruno Fernandes

Si le club catalan espérait s'offrir les services de Bruno Fernandes cet été, le Portugais a récemment démenti sur ses réseaux sociaux, tout intérêt l'envoyant au Barça : « Et moi qui pensais que nous avions changé d'année il y a quelques jours, et je découvre qu'après tout, nous sommes déjà le 1er avril... Ou est-ce une fois de plus du mauvais journalisme ? » a-t-il demandé. Dans le même cas, Edinson Cavani restera aussi à Manchester United comme l'a fait savoir son entraîneur Ralf Rangnick, après avoir discuté avec son joueur.