Joan Laporta allume Florentino Pérez

La guerre des petites phrases se poursuit encore et toujours entre le Real Madrid et le FC Barcelone. La conférence de presse véhémente de Florentino Pérez de la semaine dernière n’est pas passée inaperçue en Espagne. Le président madrilène n’a pas hésité à tacler ses détracteurs et ceux qui veulent voir son club tomber. Il s’en est pris à peu près tout le monde, même au Barça avec une nouvelle déclaration sur l’affaire Negreira. Joan Laporta lui a répondu ce vendredi à l’occasion de la Koeman Cup.

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«Tout ce qui concerne l’affaire Negreira, qui n’en est même pas une, est mensonger. Je pense qu’ils font cela pour brouiller les pistes et détourner l’attention du fait qu’ils n’ont rien gagné depuis deux ans, assure le boss du Barça. Ils instrumentalisent le Barça pour masquer leurs échecs. Le club examine actuellement ces déclarations afin de répondre devant l’instance compétente», précise-t-il avant de conclure. «Ils ont beaucoup investi et n’ont toujours rien gagné, alors que nous, on enchaîne les victoires. Nous avons remporté deux titres de champion d’affilée, deux Supercoupes et une Coupe du Roi».