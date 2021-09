Atlético : Antoine Griezmann a baissé son salaire de 40%

La suite après cette publicité

Pour revenir à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (30 ans) a dit adieu à un formidable contrat au FC Barcelone, qui aurait pu lui rapporter beaucoup d'argent. Le n° 7 de l'équipe de France a décidé d'accepter une très forte baisse de salaire pour retrouver le Wanda Metropolitano.

Goal révèle purement et simplement que le natif de Mâcon perçoit 40% de moins dans la capitale espagnole. Il est donc passé de 26 M€ brut par an à 15,6 M€ brut par an, signe qu'il souhaitait par-dessus vêtir à nouveau la tunique rojiblanca.