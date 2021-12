La short-list prestigieuse d'Arsenal pour son attaque

La suite après cette publicité

L'embellie d'Arsenal s'est donc arrêtée jeudi soir à Old Trafford. Battus par Manchester United (3-2), les Gunners vont devoir batailler pour conserver leur cinquième place en Premier League. Et pour valider un strapontin européen en fin de saison, le club londonien aura bien besoin d'un secteur offensif performant. Ce qui ne demeure pas forcément le cas depuis plusieurs semaines...

Entre un Pierre-Emerick Aubameyang décevant (seulement quatre réalisations), et un Alexandre Lacazette relégué sur le banc et en fin de contrat en juin prochain, l'attaque d'Arsenal vacille. Conscient des carences actuelles de ses buteurs, Mikel Arteta tâtonne et peine à trouver la solution miracle. Quelle que soit l'issue de cet exercice 2021-2022, le chantier offensif s'annonce colossal pour Arsenal. L'été prochain va constituer à n'en point douter, une fenêtre de tir pour se renforcer en attaque.

Arsenal vise Calvert-Lewin et surveille Jonathan David

Ce vendredi, l'Evening Standard révèle d'ailleurs que les hautes sphères londoniennes planchent sérieusement sur le recrutement d'au moins un buteur pour la saison prochaine. En tête de liste, on retrouve un certain Dominic Calvert-Lewin. L'attaquant d'Everton qui restait sur trois réalisations en trois matchs avant de se fracturer l'orteil, possède des statistiques probantes depuis plusieurs mois. Ses seize buts la saison dernière lui avaient d'ailleurs ouvert les portes de la sélection anglaise pour le championnat d'Europe des Nations. En proie à des difficultés économiques, Everton pourrait-il résister aux assauts d'Arsenal en cas d'offre satisfaisante pour son attaquant ?

Difficile d'extrapoler, car l'objectif (irrationnel ?) des Toffees reste d'obtenir une place européenne en mai prochain. En parallèle du cas Calvert-Lewin, la direction des Gunners lorgne également un certain Jonathan David. Meilleur buteur de Ligue 1 avec dix buts marqués, l'attaquant canadien du LOSC impressionne. À plusieurs reprises, les scouts d'Arsenal ont supervisé le principal protagoniste, y compris lorsque ce dernier portait les couleurs de La Gantoise. David constitue donc un profil bien connu de la cellule recrutement des Gunners, et son jeune âge demeure un atout de poids pour les décideurs du club anglais. L'été prochain s'annonce bouillant à Arsenal !