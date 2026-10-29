Un gros club européen prépare déjà une offre pour Didier Deschamps

Après 14 années à la tête de l’Équipe de France, Didier Deschamps a laissé son poste à Zinédine Zidane cet été. S’il est vrai que l’ancien joueur de l’OM a un peu été critiqué sur la fin, et que beaucoup de fans demandaient du changement, son passage à la tête des Bleus aura été une franche réussite, avec un Mondial remporté en 2018, une Ligue des Nations en 2021 et une finale de Coupe du Monde et d’Euro. Un joli palmarès, et Zizou sait qu’il a du pain sur la planche pour faire au moins aussi bien que son ancien coéquipier.

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Souvent critiqué en France, Deschamps a cependant toujours eu une superbe cote à l’étranger. Alors qu’il était encore sélectionneur tricolore, il était régulièrement annoncé dans le viseur de gros clubs européens. Dernièrement, certains bruits de couloir évoquaient même un intérêt du Real Madrid en cas de licenciement de José Mourinho, même si on en semble assez loin actuellement, surtout après la victoire merengue lors du Clasico.

Il y est très apprécié

Et voilà qu’en Italie, où on connaît bien DD, de nouvelles informations très intéressantes sont publiées ce jeudi. Plusieurs médias comme La Stampa indiquent ainsi que Deschamps est dans la short-list de la Juventus. Avec une triste huitième place au classement de la Serie A après neuf journées et une nouvelle défaite face au Genoa (2-0) mercredi soir, la Vieille Dame déçoit et Luciano Spalletti, en poste depuis octobre 2025, a de grandes chances d’en faire les frais ces prochains jours.

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Didier Deschamps fait donc partie des favoris du board turinois pour le remplacer, alors que les noms de Stefano Pioli et d’Antonio Conte sont aussi sur la table. La Repubblica confirme aussi l’intérêt pour le Français, et précise que Conte ne serait pas spécialement intéressé, attendant plutôt Manchester United où Carrick pourrait aussi être licencié assez rapidement. Il faut dire que le passage de DD en tant que joueur avait laissé de très bons souvenirs à Turin, où il avait gagné la Ligue des Champions en 1996, ainsi que trois Serie A, entre autres. Une défaite face à Naples ce week-end pourrait sceller le sort de Spalletti et donc ouvrir la porte à Deschamps.