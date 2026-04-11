PL : avant le PSG, Liverpool se rapproche du podium en assurant l’essentiel face à Fulham

Après le terrible revers d’Arsenal, la 32e journée de Premier League se poursuivait ce samedi avec une belle affiche entre Liverpool et Fulham. Les hommes d’Arne Slot (5e au classement) n’avaient d’ailleurs pris qu’un seul point lors de leurs trois précédentes journées de championnat. Le club de la Mersey devait donc rebondir à Anfield, et ce, en apportant du caractère. En face, les visiteurs arrivaient plus frais — ils n’ont pas joué en Ligue des Champions cette semaine — et venaient de remporter trois de leurs cinq précédentes rencontres de championnat. Si les Cottagers pointaient à la 11e place du classement et n’avaient rien à jouer, c’était le bon moment pour déstabiliser les Reds. Cependant, on ne peut pas dire que les visiteurs étaient sereins, car Liverpool insistait sur la droite de la surface adverse.

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Mohamed Salah, titularisé, tentait d’ailleurs une frappe soudaine après le premier quart d’heure de jeu. Sans succès en fin de compte. Sous pression dans leurs trente derniers mètres, les visiteurs ont ensuite pris l’eau… logiquement. Et c’est un joueur de 17 ans qui a ouvert le score : Rio Ngumoha. Il a enroulé parfaitement du pied droit pour trouver le filet opposé (1-0, 36e). Puis, son coéquipier égyptien a continué les efforts et a inscrit le second but des Reds grâce à une reprise instantanée du gauche (2-0, 40e). Après la pause, les hommes en rouges semblaient motivés pour enfoncer le clou. De plus, Slot misait sur un grand turn-over. Or, aucun spectacle n’a été visible dans le second acte. Liverpool reste cinquième avec 52 points, derrière Aston Villa. Son adversaire du jour ne bouge pas d’un poil en gardant sa onzième position. Il comptabilise 44 points.