Benjamin Pavard annonce son départ de l’OM !

L’aventure olympienne de Benjamin Pavard est officiellement terminée. Au lendemain de la victoire de l’Olympique de Marseille face à Rennes (3-1) lors de l’ultime journée de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour l’Europa League, l’international français (55 sélections) vient d’officialiser son départ du club phocéen, lui qui était arrivé en fin de mercato estival 2025 en provenance de l’Inter.

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« Une page se tourne aujourd’hui avec l’OM. Porter ce maillot restera une expérience forte dans ma carrière et dans ma vie. J’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain et de représenter ce club avec respect et engagement. Je pars avec beaucoup d’émotions, des leçons et le souvenir d’un vestiaire resté uni jusqu’au bout. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers et à toutes celles et ceux qui ont été derrière nous cette saison. Bonne continuation à l’OM pour la suite », a-t-il déclaré sur son compte Instagram.

Une aventure qui a tourné au fiasco

Lorsqu’il avait posé ses valises dans le sud de la France en août dernier, Benjamin Pavard était vu comme le grand défenseur tant recherché par l’Olympique de Marseille et était attendu comme le taulier manquant à une défense trop friable. Sa polyvalence devait également servir d’atout à la formation coachée, au moment de son arrivée, par Roberto De Zerbi. De son côté, l’ancien défenseur du Bayern Munich voyait en Marseille l’opportunité idéale de relancer sa carrière après avoir progressivement perdu sa place dans la hiérarchie des défenseurs centraux de l’Inter.

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Si ses premières sorties sous les couleurs marseillaises ont été encourageantes, le champion du Monde 2018 a ensuite laissé paraître une fébrilité plus qu’inquiétante au fil de la saison, enchaînant les erreurs dans des matchs importants (Sporting, Lens, Monaco…). De quoi frustrer les observateurs du club phocéen et ne pas convaincre les dirigeants de l’Olympique de Marseille de lever l’option d’achat de 15 millions d’euros. Retour donc en Italie pour Benjamin Pavard, qui n’aura pas laissé un bon souvenir à Marseille, malgré ses 37 matchs disputés (2730 minutes jouées).