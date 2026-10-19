Nice : le message solidaire après le pillage de commerçants niçois

L’OGC Nice a affiché son soutien aux commerçants touchés par les dégradations et les pillages survenus en marge des manifestations du week-end dernier, notamment sur l’avenue Jean-Médecin. Le club azuréen a exprimé sa « grande tristesse » face aux dégâts constatés dans le centre-ville, en apportant son soutien aux membres de la Fédération du commerce niçois et de l’artisanat, partenaire historique du Gym.

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Dans un message publié lundi, l’OGC Nice a tenu à rappeler sa solidarité avec les professionnels touchés par ces événements. « Aujourd’hui comme hier, dans les bons comme dans les mauvais moments, nous nous tenons à vos côtés », a écrit le club, qui a conclu sa publication par un message de soutien aux commerçants niçois. « Courage à tous. »