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Benfica annonce le départ de José Mourinho et la venue de Marco Silva

Par Maxime Barbaud
1 min.
José Mourinho @Maxppp

Dans un communiqué publié ce soir, Benfica a annoncé le départ de José Mourinho pour le Real Madrid «pour un montant de 15 millions d’euros, le coach ayant donné son accord», assurent les Aigles. Dans la foulée, ils ont sorti un autre message.

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«Benfica informe qu’il est parvenu à un accord avec Marco Silva pour la conclusion d’un contrat de travail valable pour deux saisons, extensible jusqu’en 2028/29». Le Portugais de 48 ans dirigeait Fulham depuis 2021. Il vient de quitter ce poste.

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