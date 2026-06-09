Benfica annonce le départ de José Mourinho et la venue de Marco Silva

Dans un communiqué publié ce soir, Benfica a annoncé le départ de José Mourinho pour le Real Madrid «pour un montant de 15 millions d’euros, le coach ayant donné son accord», assurent les Aigles. Dans la foulée, ils ont sorti un autre message.

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A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.



Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

Acordo com Marco Silva



A Sport Lisboa e Benfica, SAD informa, em comunicado à CMVM, que chegou a acordo com Marco Silva para a celebração de um contrato de trabalho válido por duas épocas, extensível até 2028/29. pic.twitter.com/yCEapjFFEf — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

«Benfica informe qu’il est parvenu à un accord avec Marco Silva pour la conclusion d’un contrat de travail valable pour deux saisons, extensible jusqu’en 2028/29». Le Portugais de 48 ans dirigeait Fulham depuis 2021. Il vient de quitter ce poste.