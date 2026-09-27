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UEFA Nations League

Belgique - France : Mark van Bommel est déçu pour l’absence de Kylian Mbappé

Par Jordan Pardon
1 min.
Mbappé avec la France @Maxppp

Privé de Mike Penders et Leandro Trossard pour affronter l’équipe de France demain, Mark van Bommel s’en remettra sans doute plus facilement que Zinédine Zidane, lequel devra composer sans son capitaine et meilleur joueur, Kylian Mbappé. En conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur des Diables Rouges a d’ailleurs regretté l’absence du Madrilène pour cette rencontre.

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« Je trouve dommage que Mbappé ne soit pas là, car on préfère toujours affronter les meilleurs joueurs. Je ne sais pas exactement de quelle blessure il souffre, mais j’aurais aimé qu’il soit avec nous », a confié l’ancien joueur du FC Barcelone, qui a remporté son premier match face à l’Italie, vendredi (0-2).

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