Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Rennes : la réaction à chaud de Brice Samba après la victoire contre l’OM

Par Josué Cassé
1 min.
Samba @Maxppp
Rennes 1-0 Marseille

Impérial dans les buts pour sa 180e apparition en Ligue 1, Brice Samba savourait logiquement la victoire de Rennes, ce vendredi soir, face à l’OM (1-0). Présent au micro de Ligue 1+ après ce succès, le portier rennais a réaffirmé les ambitions rennaises cette saison.

La suite après cette publicité

«C’est bien, on voulait un clean-sheet, on encaissait des buts sur des erreurs. Ce qui est important c’est d’être premier ce soir. On a des ambitions mais pour pouvoir se permettre de les réaliser il faut se mettre le cul par terre. L’OM est une très belle équipe malgré ce que j’ai pu entendre avant le match. On va récupérer désormais avant le prochain match mercredi».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Brice Samba

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Brice Samba Brice Samba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier