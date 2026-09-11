Rennes : la réaction à chaud de Brice Samba après la victoire contre l’OM

Impérial dans les buts pour sa 180e apparition en Ligue 1, Brice Samba savourait logiquement la victoire de Rennes, ce vendredi soir, face à l’OM (1-0). Présent au micro de Ligue 1+ après ce succès, le portier rennais a réaffirmé les ambitions rennaises cette saison.

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«C’est bien, on voulait un clean-sheet, on encaissait des buts sur des erreurs. Ce qui est important c’est d’être premier ce soir. On a des ambitions mais pour pouvoir se permettre de les réaliser il faut se mettre le cul par terre. L’OM est une très belle équipe malgré ce que j’ai pu entendre avant le match. On va récupérer désormais avant le prochain match mercredi».