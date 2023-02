JT Foot Mercato : l’incroyable bilan de Raphaël Varane en équipe de France

Raphaël Varane, légende des Bleus

C’est une véritable bombe, Raphaël Varane a annoncé prendre sa retraite internationale, à seulement 29 ans, après 93 sélections et 5 buts sous le maillot de l’Équipe de France. Son histoire chez les Bleus a été couronnée de succès avec cette victoire à la Coupe du Monde 2018 où il marque le but de la qualification contre l’Uruguay en quarts de finale. Il compte aussi une Ligue des Nations à son palmarès. Mais il a surtout été présent lors des grandes aventures de l’ère Deschamps avec un quart de finale en 2014 et une finale en 2022. Au total, Varane chez les Bleus c’est 93 sélections, soit le 13e joueur le plus capé de l’histoire, 20 capitanats dont 16 brassards portés dès le coup d’envoi, 1 seul carton rouge reçu, et il est le plus jeune capitaine de l’ère moderne puisqu’il a porté le brassard pour la première fois à 21 ans, 5 mois et 21 jours.

Christophe Galtier dédouane le PSG

Après la victoire du PSG face à Montpellier (1-3), le coach Christophe Galtier est, pour la première fois, revenu sur le fiasco Hakim Ziyech qui a animé les dernières heures du mercato parisien. «On voulait remplacer numériquement le départ de Pablo Sarabia avec un joueur qui peut aussi évoluer sur le côté droit de notre attaque d’où Hakim Ziyech. Malheureusement, cela ne s’est pas fait. Mais c’est le mercato. Ce sont les aléas. Il faut l’accepter. Je tiens à préciser, de ce que j’ai vu, la responsabilité n’incombe pas le PSG dans le dossier Ziyech».

Rebond en Angleterre pour André Ayew ?

Libre depuis la résiliation de son contrat avec le club qatari d’Al Sadd cet hiver, André Ayew pourrait bien retrouver l’Angleterre. Le Daily Mail rapporte ce jeudi qu’Everton, actuel 19e de Premier League, ferait tout pour attirer le Ghanéen librement. Mais le club de la Mersey doit faire face à une grosse concurrence puisque West Ham et Nottingham Forest sont également à l’affût sur le dossier. Selon nos informations, un accord a d’ailleurs été trouvé entre Nottingham Forest et André Ayew pour un contrat de 6 mois. L’international ghanéen (113 sélections, 24 buts) passe actuellement sa visite médicale et devrait donc venir renforcer les Reds, orphelins de Taiwo Awoniyi, blessé plusieurs mois.