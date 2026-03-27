Brésil : grande inquiétude autour de Raphinha

Coup dur pour le Brésil et son sélectionneur Carlo Ancelotti ! En effet, une grande inquiétude a vu le jour lors du match amical face à l’équipe de France au Gillette Stadium (1-2). Comme l’indique la Confédération brésilienne de football, Raphinha a été contraint de céder sa place à la mi-temps après avoir ressenti une gêne à la cuisse droite. Une sortie prématurée qui jette un doute sur son état physique durant ce rassemblement, qui marque une période de stabilisation avant la Coupe du Monde 2026 en juin.

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D’après la source, l’ailier barcelonais doit passer des examens médicaux ce vendredi afin d’évaluer la nature et la gravité de cette alerte musculaire. Sa présence pour le prochain match du Brésil face à la Croatie de Luka Modrić, prévu mardi prochain, semble déjà compromise et laisse Ancelotti revoir ses plans. Déjà freiné ces dernières semaines par des soucis musculaires à la jambe droite en Catalogne, Raphinha pourrait manquer plusieurs rencontres avec le Barça…