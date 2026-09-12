Real Madrid - Rayo Vallecano : les compositions officielles

Le Real Madrid accueille le Rayo Vallecano à Bernabeu, une rencontre de la 5e journée de Liga. Les Madrilènes sont actuellement 4e du championnat, ils restent sur une défaite 1-0 lors de la dernière journée sur la pelouse du Real Betis, l’heure est donc à la relance. En face, le Rayo occupe le 14e rang, l’objectif du soir est de frapper un grand coup dans l’antre des Merengues. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Jose Mourinho reste fidèle à son 4-2-3-1. Courtois au but, Konaté dans l’axe de la défense avec Rüdiger, Carreras et Dumfries latéraux. Valverde est titulaire dans le coeur du jeu avec Bernardo Silva, Bellingham en pointe haute. Du côté de l’attaque, Diomandé est à droite, Vinicius Junior à gauche et Mbappé dans l’axe.

Chez les visiteurs, c’est un 4-3-3 que met en place Benat San José. Audero en dernier rempart, Lejeune et Ciss forment la charnière centrale, Pedrosa et Ratiu sur les côtés. Lopez, Diaz et Bouare sont associés au milieu de terrain. Pour animer le secteur offensif, il faudra compter sur Tsitaishvili, Garcia et le buteur maison Camello.

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Les compositions

Real Madrid :

Rayo Vallecano :