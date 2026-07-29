Mercato : Théo Hernandez veut quitter Al Hilal et se propose à un géant d’Europe

Un an seulement après avoir choisi l’Arabie saoudite, Théo Hernandez commence déjà à regarder vers l’avenir. Le latéral gauche français avait pourtant signé un contrat longue durée avec Al-Hilal, convaincu par un nouveau défi sportif, familial et financier après une aventure marquante sous les couleurs de l’AC Milan. Arrivé durant l’été 2025 avec l’ambition de découvrir un championnat en pleine expansion, l’international tricolore avait accepté de tourner une page importante de sa carrière. Mais cette expérience, aussi lucrative soit-elle, ne semble pas avoir totalement répondu à ses attentes. À bientôt 29 ans, Théo Hernandez estime encore avoir plusieurs années au plus haut niveau devant lui et ne cache plus son envie de retrouver les grandes scènes européennes. Sa participation à la Coupe du monde a également renforcé cette conviction. Malgré son départ du Vieux Continent, Didier Deschamps lui avait conservé sa confiance, convaincu que le défenseur pouvait toujours apporter son explosivité, sa puissance et son expérience au plus haut niveau.

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En marge de la Coupe du Monde 2026, Théo Hernandez avait d’ailleurs ouvert une porte très claire concernant la suite de son parcours. Dans un entretien accordé à Marca, le Français avait expliqué que son aventure en Arabie saoudite n’était pas forcément une destination définitive. « Ce n’est pas définitif. J’espère revenir jouer en Europe un jour. J’ai signé un contrat de trois ans en Arabie saoudite et j’en suis ravi. Après, je ne sais pas ce qui se passera, mais j’espère revenir en Europe », avait-il confié. Une déclaration qui avait rapidement alimenté les interrogations sur son avenir alors que son contrat avec Al-Hilal court encore jusqu’en 2028. L’ancien joueur du Real Madrid avait également évoqué son attachement à l’Espagne et son regret de ne pas avoir totalement pu exprimer son potentiel dans son pays natal. « Lorsque je suis arrivé au Real Madrid, j’étais très jeune, et la meilleure option était Milan. J’y ai passé de très bons moments, c’était chez moi », expliquait-il, tout en laissant entendre qu’un retour en Liga pourrait un jour représenter une possibilité. Son choix de rejoindre Al-Hilal avait été mûrement réfléchi avec son entourage, mais l’idée d’un retour au sommet européen semble désormais prendre de l’épaisseur.

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La Juventus et l’atout Massara

Selon les informations de Tuttosport, cette envie de retrouver l’Europe pourrait même accélérer dans les prochains mois. Le média italien affirme que Théo Hernandez aurait proposé ses services à la Juventus, qui étudie sérieusement cette opportunité. Le Français aurait notamment sollicité son ancien proche collaborateur Ricky Massara, désormais impliqué dans le projet turinois, lui qui avait joué un rôle important dans son arrivée à l’AC Milan en 2019 aux côtés de Paolo Maldini. Une relation forte s’était construite entre les deux hommes, avec une confiance réciproque née lors de la renaissance du latéral gauche sous le maillot rossonero. Aujourd’hui, Massara pourrait être un élément déterminant dans un éventuel retour de l’international français en Serie A. Al-Hilal ne considérerait plus le joueur comme totalement indispensable et serait prêt à étudier une sortie si une proposition concrète arrivait, y compris sous la forme d’un prêt. A noter que Tuttosport ajoute que le Napoli serait aussi sur le coup, tandis que l’Atlético de Madrid est mentionné dans les colonnes de La Stampa. De son côté, le Français aurait fait savoir qu’il était prêt à retrouver un environnement plus compétitif afin de poursuivre son ambition sportive.

La Juventus, qui cherche à renforcer son côté gauche, n’est pas insensible au profil de Théo Hernandez. Ses statistiques impressionnantes lors de son passage à Milan parlent pour lui avec 195 apparitions, 31 buts et 27 passes décisives en Serie A. Des chiffres exceptionnels pour un défenseur qui avait rapidement changé de dimension en Italie, jusqu’à devenir l’un des meilleurs latéraux du championnat. Le club turinois apprécie son impact offensif, sa capacité à répéter les efforts et son expérience des grands rendez-vous européens. Mais plusieurs obstacles restent à surmonter, notamment la question salariale. La Juventus souhaite conserver une politique stricte et ne veut pas bouleverser son équilibre financier. Théo Hernandez devra probablement accepter un effort important s’il souhaite retrouver l’Italie. Le départ potentiel d’Andrea Cambiaso pourrait également ouvrir une porte, même si le dossier reste complexe. Pour le moment, le Français attend une opportunité capable de relancer sa carrière européenne. Après une parenthèse dorée en Arabie saoudite, il semble désormais déterminé à retrouver les sommets du football mondial.