CdM 2022 : le Kosovo porte plainte contre la Serbie

Alors qu'elle a entamé sa Coupe du Monde au Qatar par une défaite face au Brésil, la Serbie est dans le viseur de son pays voisin, mais loin d'être ami, le Kosovo. En effet, la Fédération Kosovar de Football (FFK) a annoncé avoir déposé une plainte envers la sélection serbe en raison d'un drapeau dans le vestiaire des joueurs de Dragan Stojković, dévoilant la carte du pays bleu et doré aux couleurs du drapeau serbe avec l'inscription «Pas de réédition». Un nouvel épisode géopolitique concernant les Aigles en Coupe du Monde après les célébrations polémiques des Suisses d'origine albanaise Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, ayant mimé l'aigle albanais en 2018 après avoir marqué face aux Serbes.

«De tels actes de chauvinisme n'ont pas leur place dans un événement sportif, et encore moins à l'intérieur des installations où se déroule le plus grand événement du football mondial, donc la FFK, en tant que membre égal avec tous les autres membres de la FIFA, exige de cette institution qu'elle prenne des mesures de sanction contre les actions qui incitent à la haine entre les peuples et sont contraires aux valeurs humaines. (...) Le Kosovo est un État indépendant et démocratique, respectant au maximum les droits de l'homme et accepté par les États les plus puissants du monde, et en tant que tel, il poursuivra son chemin, quelles que soient les provocations comme celle-ci. Cependant, il est inacceptable que cet acte passe sous silence, c'est pourquoi nous demandons instamment à la FIFA d'appliquer strictement ses règles et de punir la Fédération de football de Serbie pour cette action agressive et contre les valeurs que véhicule le football.», peut-on lire dans le communiqué de la FFK.