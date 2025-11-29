Menu Rechercher
Monaco - PSG : le tacle impressionnant de Lamine Camara sur Lucas Chevalier

Lucas Chevalier avec le PSG @Maxppp
Monaco 1-0 PSG

Grosse frayeur pour Lucas Chevalier. Alors que l’AS Monaco reçoit le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 14e journée ce samedi, un geste fou a failli complètement changer le cours de la rencontre.

Dès la 12e minute, alors que le Paris Saint-Germain faisait tourner pour trouver Lucas Chevalier, le portier parisien a vu Lamine Camara foncer sur lui et lui adresser un tacle en haut de la cheville, sans toucher le ballon. Un geste dangereux, qui a obligé le portier parisien à recevoir des soins pendant plusieurs minutes au sol, alors que le Monégasque a été seulement averti d’un carton jaune.

