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Ligue 1

LdC : Pierre Sage a un message pour le PSG

Par Jordan Pardon
1 min.
Pierre Sage @Maxppp

Après avoir longtemps lutté avec le PSG en Ligue 1, le RC Lens a vu son rival reprendre son rythme de croisière. Les Parisiens sont leaders avec 6 points d’avance sur leur dauphin, à trois journées de la fin du championnat. En parallèle, les hommes de Luis Enrique ont brillamment validé leur billet pour une nouvelle finale de Ligue des Champions en battant le Bayern Munich. Au micro de Ligue1+ ce vendredi soir, Pierre Sage a tenu à leur adresser un message de félicitation.

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Les mots sympas de Pierre Sage sur le duel de son @RCLens face à "l’ogre" @PSG_inside 😆

#RCLFCN
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«Franchement, mon avis sur la saison du PSG… ils se mettent au rythme qu’on leur imposait. Dès qu’on mettait la pression, ils mettaient la barre très très haute. Dernièrement, on leur a plutot laissé du temps, ça les a arrangés par rapport à l’autre compétition qu’ils ont disputée, et qu’ils ont même brillament disputée. On les félicite de se qualifier en finale, on leur souhaite de gagner la deuxième consécutive. C’est un ogre, on a beau courir vite, l’ogre court très très fort et quand il se retourne et qu’il a envie de nous mordre, on reste en place.»

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