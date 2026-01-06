Serie A : l’AS Rome maîtrise sans souci Lecce

La Roma a fait respecter la hiérarchie sur la pelouse de Lecce en s’imposant (2-0). Bien organisée dans son 3-4-1-2, l’équipe de Gian Piero Gasperini a rapidement pris l’avantage grâce à Evan Ferguson, buteur dès la 14e minute, concrétisant une entame sérieuse et maîtrisée des Giallorossi face à un Lecce pourtant volontaire.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Rome 36 19 +10 12 0 7 22 12 16 Lecce 17 18 -13 4 5 9 12 25

Les Salentins ont tenté de réagir, notamment par les ailes avec Banda et Sottil, sans réellement inquiéter Svilar. Plus solides collectivement et mieux armés techniquement, les Romains ont définitivement plié la rencontre en seconde période avec le but d’Artem Dovbyk à la 71e minute. Un succès propre et efficace pour la Roma, quatrième, qui confirme sa dynamique, tandis que Lecce repart frustré malgré une prestation globalement courageuse à domicile.