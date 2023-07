L’ancien agent de Marco Verratti charge violemment le PSG

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein, avec notamment un bras de fer qui s’annonce particulièrement intense entre le natif de Bondy et son club du Paris Saint-Germain concernant une éventuelle prolongation du contrat du Champion du monde 2018 ou bien la vente de ce dernier, une déclaration pourrait bien éclabousser une nouvelle fois le club parisien. En effet, l’ancien agent de Marco Verratti, Donato di Campli, a fait une sortie remarquée en revenant sur un épisode lors du transfert avorté de son client à l’époque du côté du FC Barcelone. Si le milieu de terrain italien est finalement resté dans la capitale française et s’est même excusé publiquement en remettant la faute sur son agent, ce dernier n’a visiblement pas digéré cette histoire. «A Paris, les joueurs sont emprisonnés, ils ne font jamais ce qu’ils veulent mais le club le fait, c’est une prison et il y a du chantage. L’attitude du PSG est toujours celle du chantage. Nous avions décidé d’aller à Barcelone. Cela n’a évidemment pas plu à l’émir. Al Khelaifi m’a même dit que si je continuais à essayer de faire le deal avec le Barça, Verratti allait me quitter… Et c’est ce qui s’est passé. Je suis sûr que Marco a eu peur, il ne l’admettra pas, mais c’est comme ça», ", a notamment déclaré Donato di Campli à Relevo. En effet, après cet épisode, Marco Verratti a quitté son agent pour s’engager avec Mino Raiola, qui avait à l’époque des relations très fluides avec le Paris Saint-Germain.

Un affront pour Donato di Campli qui a justifié son propos en revenant sur l’épisode du vrai faux transfert au FC Barcelone tout en donnant des précisions sur la difficulté de joindre Nasser Al Khelaifi à ce moment-là. «Dès son arrivée, Verratti était en prison. Quand on parlait avec Barcelone, le PSG l’a rencontré plusieurs fois, ils lui ont dit qu’ils allaient signer Neymar, qu’ils allaient faire un projet autour de lui… Si vous vous opposez à eux, tout devient personnel. L’ancien président Bartomeu n’arrêtait pas d’appeler Al Khelaifi et il ne répondait jamais, jamais au téléphone. Mon expérience avec eux est très, très mauvaise. Ils ne s’intéressent qu’à l’argent, c’est un club qui n’a pas d’âme. Ils ne vous laissent pas partir parce que l’émir et Al Khelaifi pensent que tout est 'achetable’, qu’ils peuvent conquérir le monde uniquement avec de l’argent. Mais nous avons déjà vu que ce n’est pas possible», a lâché l’ancien agent de Marco Verratti avant de revenir sur le dossier brûlant de ce mercato estival, Kylian Mbappé : «pour le PSG, c’est déjà une question d’image. C’est quand, par exemple, l’année dernière, il a même utilisé Macron pour persuader le joueur d’éviter un départ au Real Madrid. C’est aussi ce que j’entends quand je parle de chantage à l’attitude. Aujourd’hui, Mbappé semble avoir le dessus, mais mon expérience me dit que le club utilisera tous les moyens pour faire prévaloir sa position. Il ne sera pas facile pour le PSG d’accepter une défaite avec l’une de ses stars, il ne l’a jamais fait. Nous avons déjà parlé de Verratti, mais n’oublions pas Marquinhos, Rabiot, Thiago Silva…» Le message est passé !

