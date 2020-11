LOSC : Christophe Galtier réclame de la patience pour Jonathan David

Recrue phare du mercato nordiste arrivée pour pas moins de 27 M€ chez les Dogues, Jonathan David affiche néanmoins des statistiques affligeantes depuis le début du nouvel exercice français. En dix matches de Ligue 1 et trois de Ligue Europa, le buteur belge n’a délivré qu’une seule passe décisive pour 0 but inscrit. Un chiffre qui fait tache pour l’ancien joueur de la Gantoise qui empilait les réalisations en Jupiler League. Malgré ce manque de réussite devant le but, Christophe Galtier ne souhaite surtout pas l’accabler, lui qui a affirmé au cours d'un entretien accordé à l'Équipe que son joueur progressait petit à petit.

«Il y a la réalité des choses : il y a zéro but. Mais il y a l’amélioration dans le jeu, il se crée des situations. Au quotidien, ça va mieux, il marque des buts à l’entraînement. Je revois le Jonathan que j’ai découvert dans les analyses qu’on a fait quand le club s’est intéressé à lui. Il faut que ça se concrétise en match. Sans le défendre, il est à l’origine d’un but à Strasbourg, de l’expulsion à Prague, du penalty contre le Celtic, contre Milan, il est dans les bons coups offensifs», admet toutefois le technicien du LOSC. «Nous devons faire preuve de patience, d’exigence, mais pas de renoncement». Ne reste plus qu’à savoir quand le compteur but du jeune attaquant belge se débloquera. Ce dimanche soir face à Lorient ?