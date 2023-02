Jeffinho explique comment il a débarqué à l’Olympique Lyonnais

La suite après cette publicité

Recruté sur le gong, Jefferson Ruan Pereira dos Santos, plus connu sous le nom de Jeffinho, est LA surprise du mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais. L’ailier gauche de 23 ans a signé ce mardi avec les Gones jusqu’en 2027 pour une somme de 10 millions d’euros. Dans un communiqué officiel publié par son nouveau club, le Brésilien s’est exprimé avec ses nouvelles couleurs dans une vidéo. Il est notamment revenu sur son rêve de rejoindre le Groupama Stadium.

« Quand j’ai découvert qu’ils voulaient que je vienne, j’étais vraiment heureux », a-t-il avoué au média lyonnais. « Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas à qui dire au revoir en premier. Je suis très content et j’espère pouvoir aider l’OL dans cette nouvelle aventure. Le club est réputé et fait partie des grands clubs européens. Je n’ai même pas hésité à accepter pour venir ici. (…) Je ne m’attendais pas à venir ici aussi tôt mais c’était un rêve que j’avais déjà en tête. »

À lire

Laurent Blanc annonce la visite médicale de Jeffinho

Les Brésiliens et l’OL, l’histoire continue

Nouvel actionnaire majoritaire de l’OL, John Textor a eu son rôle à jouer dans cette transaction. Jeffinho raconte ses premiers échanges avec l’homme d’affaires américain. « Nous avons parlé par téléphone avec John Textor. C’était important, parce qu’il a mis de l’espoir en moi, il a dit qu’il était avec moi. Il m’a aussi dit que tout le monde me soutenait et que je ne serais pas seul ici. » En rejoignant le sextuple champion de France, le natif de Volta Redonda s’ajoute à la longue liste des joueurs brésiliens passés par le club rhodanien. Sonny Anderson, Juninho ou plus récemment Lucas Paquetá, ils ont tous fait les belles heures de l’actuel 9e de Ligue 1. Jeffinho espère marcher sur les traces de ses prédécesseurs. « Il y a beaucoup de joueurs brésiliens qui ont joué ici et qui ont marqué l’histoire. Je pourrais passer la journée à raconter leur histoire. J’espère que je ferais partie de ceux-là. »

La suite après cette publicité

Au sein de l’effectif de Laurent Blanc, il aura pour mission de dynamiter les couloirs, après les départs de Karl Toko Ekambi pour Rennes, et de Tetê pour Leicester. Son profil pourrait s’avérer bénéfique pour Lyon, en manque de percussion sur les ailes. « J’aime beaucoup jouer sur le côté gauche, je suis un ailier gauche », a-t-il confié. « J’aime repiquer à l’intérieur, finir, percuter mais aussi revenir pour aider mes coéquipiers. » Avec Amin Sarr et Dejan Lovren, tous deux également arrivés cet hiver, il aura la lourde tâche de redresser l’OL dans cette deuxième partie de saison, totalement à la dérive ces dernières semaines.