Brest : Julien Le Cardinal arrive à Saint-Etienne

Selon nos informations, Julien Le Cardinal est en route pour Saint-Étienne. Le défenseur doit passer sa visite médicale lundi avant de s’engager pour un contrat d’un an et demi, assorti d’une année supplémentaire en option. Le montant de l’opération s’élève à 1,5 M€ hors bonus.

En parallèle, la signature d’Aboubaka Soumahoro en provenance de Hambourg est imminente. Les derniers détails sont en cours de finalisation, et l’ASSE espère officialiser rapidement l’arrivée du joueur. Les Verts se sont activés sur ces dernières heures.