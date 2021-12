Bundesliga : Anthony Modeste renverse Wolfsburg, Mayence se défoule sur le Hertha Berlin

Dans la foulée de la raclée infligée par le Bayern à Stuttgart (5-0), trois matches étaient au programme de cette 16ème journée de Bundesliga. En grande difficulté depuis début novembre, Wolfsburg accueillait notamment Cologne à la Volkswagen-Arena. Un match démarré sur les chapeaux de roues avec un but en contre de Lukas Nmecha (1-0, 9e), son sixième déjà en championnat cette saison. Mais en ce moment rien ne sourit aux Loups. Ridle Baku, qui accompagnait le ballon en sortie, a alors vu Jonas Hector jaillir et remettre le cuir en jeu dans la surface ! Puis, Ondrej Duda en a profité pour mettre un centre tendu devant le but, que Florian Kainz a envoyé sur la barre, avant qu'Anthony Modeste ne termine d'une tête à bout portant (1-1, 34e). Koen Casteels a même dû réaliser une double parade de grande classe pour éviter aux siens de couler avant la mi-temps, devant Timo Hübers et Kainz encore (45e+2). Bien lui en prit puisque Wolfsburg est repassé devant après le retour des vestiaires.

La suite après cette publicité

Sur un coup franc de Cologne, Jérôme Roussillon a récupéré le ballon et lancé Dodi Lukébakio en profondeur couloir gauche, puis celui-ci a mis dans le vent Benno Schmitz à deux reprises, avant de parfaitement décaler Wout Weghorst au deuxième poteau, qui a terminé avec un plat du pied sécurité (2-1, 51e). Mais les locaux ont encore joué de malchance. Sebastiaan Bornauw a dégagé sur Hector, qui a servi Benno Schmitz à sa droite et ce dernier a envoyé une frappe qui, après avoir été contrée, est retombée sur Kingsley Schindler et la remise de l'Allemand a permis à Mark Uth d'égaliser pour Cologne (2-2, 73e). Et, au bout du bout, Modeste s'est offert un doublé (3-2, 90e). Pas une superbe affaire pour Wolfsburg qui se déplace à Munich après la trêve... Dans le même temps, Mayence, proche d'accrocher le Bayern la semaine passée, a rapidement concrétisé sa domination au tableau d'affichage grâce à une réalisation de la tête de Jae-sung Lee, seul face au but vide après une bonne remise du crâne de Silvan Widmer (1-0, 19e).

Avant de faire le break avant la pause grâce à Alexander Hack (2-0, 41e), puis d'aggraver le score par Widmer (3-0, 49e) et le Néerlandais Jean-Paul Boetius (4-0, 79e). En passant ses nerfs sur Berlin, Mayence grimpe provisoirement au sixième rang de Bundesliga. Enfin, dans la troisième rencontre de la soirée, l'Arminia Bielefeld (17e) s'est donné un peu d'air en s'offrant une victoire à domicile face à Bochum (2-0). C'est Masaya Okugawa qui a ouvert la score (1-0, 51e), puis le jeune Patrick Wimmer a doublé la mise (2-0, 69e).

Les résultats des matches de 20h30 :

Arminia Bielefeld 2 - 0 Bochum : Okugawa (51e) et Wimmer (69e) pour Bielefeld

- 0 Bochum : Okugawa (51e) et Wimmer (69e) pour Bielefeld Mayence 4 - 0 Hertha Berlin : Jae-sung Lee (19e), Hack (41e), Widmer (49e) et Boetius (79e) pour Mayence

- 0 Hertha Berlin : Jae-sung Lee (19e), Hack (41e), Widmer (49e) et Boetius (79e) pour Mayence Wolfsburg 2 - 3 FC Cologne : L. Nmecha (9e) et Weghorst (51e) pour Wolfsburg ; Modeste (34e, 90e) et Uth (73e) pour Cologne

Le classement de la Bundesliga