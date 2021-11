OM-ESTAC : la réaction à chaud de Pape Gueye

L'Olympique de Marseille a enfin renoué avec le succès. Les hommes de Jorge Sampaoli qui n'avaient plus gagné en Ligue 1 depuis la 12ème journée face à Clermont (1-0), se sont rassurés ce soir en l'emportant face à l'ESTAC (1-0). Dans un contexte particulier avec un Orange Vélodrome à huis clos, l'OM se repositionne au classement et lorgne le podium. Interrogé à l'issue de la rencontre par Prime Vidéo, Pape Gueye ne cachait pas sa satisfaction.

La suite après cette publicité

« On savait que ce serait compliqué. On joue malheureusement à huis clos, ça a été très dur mais l'essentiel a été fait, on repart avec les points. On n'avait pas le public, qui a tendance à nous pousser mais on devait faire avec, » a ainsi confié le milieu olympien. Il faudra donc confirmer mercredi prochain à la Beaujoire face au FC Nantes...