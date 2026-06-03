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CdM 2026, EdF : Malo Gusto prévient Jules Koundé

Par Allan Brevi
1 min.
Gusto @Maxppp

Sélectionné logiquement par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus, Malo Gusto continue de monter en puissance au poste de latéral droit. Le joueur de Chelsea a réalisé une saison globalement solide sur le plan individuel, malgré des performances collectives en deçà des attentes du côté des Blues. Formé à l’Olympique Lyonnais, il s’est imposé progressivement comme une option crédible au plus haut niveau européen. Dans un entretien accordé à 90min, le joueur de 23 ans s’est notamment exprimé sur les qualités nécessaires, selon lui, pour le poste de latéral droit.

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« Pour moi, il faut être efficace dans les deux surfaces. Aujourd’hui, un latéral doit être capable de très bien attaquer tout en étant très solide défensivement. C’est probablement la qualité la plus importante à ce poste dans le football moderne », a déclaré Gusto, un message interprété comme un signal clair envoyé à son rival Jules Koundé, dont le profil plus défensif contraste avec celui de l’ancien Lyonnais, davantage porté vers l’apport offensif et la projection. « Je pense apporter beaucoup d’énergie. Je suis quelqu’un qui aime aller vers l’avant, apporter offensivement, mais aussi défendre et être efficace. Je crois que c’est une qualité essentielle pour un latéral moderne. J’essaie d’apporter cette fougue et cette énergie sur le côté droit », a également ajouté Gusto. Un duel de styles qui pourrait animer les choix de Didier Deschamps à l’approche de la compétition mondiale.

Pub. le - MAJ le
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