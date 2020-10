4 raisons de ne pas rater OM – Manchester City

Après sept ans d’absence dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, l’OM a raté son come-back en perdant sur le fil face à l’Olympiakos (1-0) du côté du Pirée pour l'ouverture de la Ligue des Champions. Mais le club phocéen, qui a clairement manqué d’impact, d’envie et d’imagination en Grèce est attendu au tournant. Et pour fêter le retour en C1 de l’OM à l’Orange Vélodrome, c’est Manchester City qui s’invite. Un match au sommet, diffusé ce mardi en direct sur RMC Sport et sur Telefoot, à ne pas rater, et ce, pour quatre raisons.

OM – Manchester City, une affiche à ne pas rater

OM-Manchester City c’est déjà un match clé pour Marseille. Défait au Pirée, le club phocéen a enchaîné une dixième défaite consécutive en Ligue des Champions, la troisième pire série de l’histoire de la C1 (seuls Anderlecht et le Dinamo Zagreb ont fait pire) et doit stopper l'hémorragie pour rester en course à la qualification et surtout sauver la face. L’équipe coachée par André Villas-Boas, se doit de réagir face la bande à Pep Guardiola. Mais le champion d’Europe 1993 a des raisons d’y croire. Le technicien catalan n’a pas vraiment de réussite face aux clubs français depuis son arrivée à Manchester. L’AS Monaco (3-5, 3-1 lors de la saison 2016-17) et plus récemment l’OL (2-1, 2-2 en phase de poules en 2018-19 puis 3-1 lors du Final Four à Lisbonne en août 2020) ont eu raison de Guardiola.

L’une des raisons pour lesquelles il ne faut pas rater ce match, c’est la capacité du club phocéen à se sublimer dans les grands rendez-vous. Il suffit de se rappeler la belle victoire marseillaise au Parc des Princes lors du Classique (0-1 but de Thauvin) pour s’en convaincre. AVB et les siens n’auront donc pas à chercher un surplus de motivation à l’heure d’affronter Kevin De Bruyne, Raheem Sterling ainsi que Riyad Mahrez qui va retrouver l’un de ses clubs de cœur. Il est bon de rappeler d'ailleurs que Marseille a souvent été inspiré face aux clubs anglais dans son histoire européenne. Chelsea, Liverpool, Manchester United, Newcastle ont subi les foudres de l'OM, qui rêve d'un nouvel exploit au Vélodrome...

