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But refusé, tirage de cheveux et carton rouge…la séquence lunaire de Vinicius Jr contre Villarreal

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp
Real Madrid 1-0 Villarreal

Décidément, Vinícius Júnior n’y arrive pas cette saison. Ce samedi soir, le Real Madrid pensait s’être enfin libéré avec le but du break face à Villarreal grâce à une action splendide partie du camp madrilène. Jude Bellingham, après un travail monumental sur le côté gauche, a remonté tout le terrain avant de servir Vinicius en retrait. Le Brésilien n’a eu qu’à ajuster son plat du pied pour tromper le gardien et déclencher la joie des supporters. Mais la célébration a été de courte durée, le VAR intervenant pour signaler une faute au début de l’action.

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L’analyse des images a révélé un geste difficile à défendre de Vinicius au tout départ de l’action. Au moment de lancer la contre-attaque depuis son propre camp, l’attaquant brésilien a volontairement tiré les cheveux de Nathan Saliba pour se défaire de son marquage. Après visionnage de la VAR, l’arbitre n’a eu d’autre choix que d’annuler le but pour la faute préalable et d’infliger un carton rouge direct, tout à fait logique, à Vinicius, qui a fait part de son mécontentement avec véhémence.

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