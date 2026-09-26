Pascal Dupraz réclame du temps pour Zidane après les débuts des Bleus

Après la victoire de l’équipe de France en Turquie (0-1), Pascal Dupraz a appelé à la patience concernant les débuts de Zinedine Zidane sur le banc des Bleus. Le consultant a, en effet, indiqué qu’il était encore beaucoup trop tôt pour juger le travail du nouveau sélectionneur, arrivé avec seulement quelques séances d’entraînement avant cette première rencontre. Si le résultat est au rendez-vous grâce au but de Kylian Mbappé, le contenu n’a pas toujours été convaincant, notamment dans l’animation offensive. Pour Dupraz, il faut donc laisser du temps à Zidane pour installer ses principes et permettre à son équipe de progresser collectivement.

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« On a senti que ses joueurs avaient envie d’appliquer ses préceptes de jeu. Ils voulaient aller chercher haut. C’était poussif sur l’animation offensive, mais il faut dire que la pelouse était catastrophique. Je ne vais pas critiquer Zidane sur le jeu. Je ne me suis pas forcément régalé, mais l’équipe de France est une équipe de haut niveau. Zidane a répondu à mes attentes. J’attends les prochains matchs avec impatience. C’est convaincant par rapport au contexte. Attendons pour le jeu », a résumé l’ancien coach de Toulouse. Zidane doit désormais profiter des prochaines rencontres pour effectuer ses ajustements, d’autant que les Bleus devront faire sans Mbappé, forfait pour la suite du rassemblement après sa blessure au genou gauche.