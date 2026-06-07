Equipe de France : Adrien Rabiot désamorce la polémique Rayan Cherki

À quelques jours du début de la Coupe du Monde, la tension est montée d’un cran autour de l’équipe de France. Jeudi, les Bleus se sont inclinés face à la Côte d’Ivoire et cela a installé un climat de doute chez les observateurs français. C’est dans ce contexte électrique que Rayan Cherki, auteur d’une énorme prestation avec un but à la clé, a pris la parole malgré le faux pas collectif. Le jeune international, toujours aussi confiant et spontané dans ses prises de parole, a alors lâché quelques mots qui ont fait jaser.

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Après la rencontre, le joueur de Manchester City a en effet lâché une phrase anodine en zone mixte : «non, on n’est pas favoris, on va tout faire pour les écraser». Cette sortie médiatique ambitieuse n’a pas tardé à faire grincer des dents en interne. Entre surprise et agacement, certains membres du groupe et du staff de la sélection ont tiqué face à cette formule jugée maladroite. Forcément, cela a suffi pour lancer immédiatement une vive polémique dans les médias et sur les réseaux sociaux, où certains n’ont même pas compris d’où venait la polémique face à cette phrase loin d’être offensive sur le fond.

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Adrien Rabiot prend la défense de Rayan Cherki

Invité à s’exprimer sur le sujet ce dimanche en conférence de presse, Adrien Rabiot, parfois sous le feu des critiques publiques, a tenu à prendre la défense de son jeune coéquipier en balayant les critiques : «je n’ai pas trouvé ça déplacé, je n’ai pas vraiment compris la polémique. Je suis le premier à dire ou faire des choses qui vont parfois à l’encontre de ce qu’on peut penser. C’est un discours plutôt ambitieux, qui a peut-être été mal interprété. Je ne pense pas qu’il ait manqué d’humilité, pas du tout. Ce n’est pas le genre de Rayan. Mais c’est un joueur très ambitieux, qui a envie de bien faire. Il s’exprime de cette manière-là. Après, il n’a peut-être pas employé les bons mots. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas, je l’ai plutôt compris d’une façon très positive. Donc, je ne comprends vraiment pas la polémique. Il faut plutôt mettre en avant le côté ambitieux de Rayan et son envie de tout donner, plutôt que le côté négatif.»

De son côté et avec son flegme habituel, Didier Deschamps a une nouvelle fois désamorcé la bombe en conférence de presse ce dimanche, tout comme il l’avait fait la veille, pour éteindre définitivement l’incendie : «c’est valable pour tous devant la presse. Il y a des interprétations qui sont faites. Je parle avec les joueurs donc libre à vous de faire des articles, des débats… Je n’ai pas de problème avec ça. Entre ce qu’il a dit et ce qui a été retranscrit et ce qu’il a voulu dire. On lui a posé si la France était favori pour la Coupe du Monde. Il répond "non, on n’est pas favoris, on va tout faire pour les écraser". Il dit ça dans un sens de motivation. C’est pas s’il avait dit qu’on n’était pas favoris car on va tous déjà les écraser. Il y a une lecture qui peut être différente. Mais c’est le cas depuis un bon moment…» Vous l’aurez compris, l’Equipe de France est déjà tourné vers son dernier match amical ce lundi face à l’Irlande du Nord avant la Coupe du Monde.