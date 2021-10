MU : quand Cristiano Ronaldo donne des conseils tactiques à Solskjaer

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo a pleinement réussi son grand come-back à Manchester United. L'attaquant de 36 ans a déjà planté 5 pions en 5 apparitions depuis qu'il a récupéré le numéro 7 avec les Red Devils, inscrivant notamment des réalisations décisives comme cette semaine en Ligue des Champions contre Villarreal (2-1). Le tout allié à son statut de star internationale, celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football possède obligatoirement déjà une importante influence au sein de sa nouvelle équipe. Ce ne sont pas les dernières informations d'ESPN à ce sujet qui feront dire le contraire.

Le média explique en effet que CR7 a demandé à son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, de donner comme consigne à ses joueurs de passer le ballon le plus rapidement possible en attaque afin de tirer le meilleur des qualités du Portugais. Les transitions offensives ne sont vraisemblablement pas assez bien exploitées au goût de Cristiano Ronaldo. Cela lui permettrait en tout cas, selon lui, de gonfler encore plus ses statistiques, comme il en a l'habitude depuis bien des années. Les qualités de relance de Raphaël Varane pourraient d'ailleurs bien servir à combler l'ancien joueur du Real Madrid et sa soif de buts avec MU.